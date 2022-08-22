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Эрдоган рассказал о беспокойстве Зеленского из-за частых обманов

Президент Турции Эрдоган: вокруг Зеленского есть люди, которые его часто обманывают
По словам Эрдогана, Зеленский обеспокоен из-за частых обманов людей вокруг него. Ранее президент Украины указывал, что после начала российской спецоперации некоторые депутаты и правоохранители «предали страну»
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Planet Pix / ZUMA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский очень обеспокоен из-за того, что люди вокруг него часто его обманывают. Об этом во время посещения виноградников в Манисе сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Так, на вопрос одного из фермеров о том, как у Зеленского дела, Эрдоган ответил: «Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают».

Эрдоган встречался с Зеленским во Львове 18 августа. Лидеры провели трехсторонние переговоры с участием Генсека ООН Антониу Гутерриша, по итогам которых Украина и Турция подписали соглашение о восстановлении разрушенной из-за боевых действий украинской инфраструктуры.

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После начала российской спецоперации Зеленский сменил несколько высших должностных лиц страны, в том числе экс-генпрокурора Ирину Венедиктову и экс-главу СБУ Ивана Баканова. Зеленский также объявил о кадровой ревизии в СБУ и уволил нескольких начальников региональных управлений ведомства. До этого Зеленский сообщил, что в стране проходит инспекция деятельности силовиков, «потому что 24-го числа (февраля, первый день российской военной операции. — РБК) некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того чтобы защищать свой народ».

Кроме этого, украинское издание Telegraf со ссылкой на источники в середине августа сообщило, что глава государства планирует освободить от должности главнокомандующего вооруженными силами страны генерал-майора Валерия Залужного. По данным издания, вместо Залужного ВСУ может возглавить командующий сухопутными войсками вооруженных сил Александр Сирский.

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Владимир Зеленский Реджеп Эрдоган обман Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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