МИД Украины отказался от переговоров с Россией «до ее поражения»

Переговоры России и Украины «прямо привязаны» к ситуации на поле боя, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Киев вернется за стол переговоров только после поражения России, так как в ином случае его ждет «язык ультиматумов» *

Дмитрий Кулеба (Фото: Georg Wendt / Getty Images)

Переговоры с Россией возможны только после того, как Украина одержит победу на поле боя, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому Forbes.

«Давайте сначала поменяем ситуацию на фронте, а потом будем говорить [с Россией]. Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю просто: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — заявил Кулеба.

По его словам, президент страны Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе «принципиальной позиции»: не исключает переговоров, но считает, что сейчас для этого «нет оснований, учитывая агрессивное поведение России». По его словам, после того, как Зеленский объяснил свою позицию лидерам западных стран, они перестали говорить о необходимости вести переговоры.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин заявил, что целями спецоперации будут защита населения Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также «денацификация» и «демилитаризация» Украины. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию.

Говоря о спецоперации в конце июня, Путин заявил, что конечной целью российской военной операции на Украине является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России. О сроках ее завершения, по его словам, говорить не стоит, как и подгонять военных. «Это (сроки спецоперации. — РБК) связано с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями, а мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», — пояснил президент.

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Переговоры между Киевом и Москвой активно шли в марте: делегации провели несколько очных встреч на территории Белоруссии, созванивались по видеосвязи, а в конце месяца встретились в Стамбуле. Это была последняя очная встреча сторон, она состоялась 29 марта.

По ее итогам Минобороны России объявило о решении «кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», а глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Москва получила от Киева письменные предложения по политическому урегулированию конфликта. Среди пунктов, которые называли обе стороны, — отказ Киева от стремления вернуть Крым военным путем, отказ Украины от стремления вступать в какие-либо военно-политические союзы и гарантии безопасности для нее со стороны третьих стран.

Однако в начале апреля переговоры между Россией и Украиной были фактически заморожены. Украинские власти и западные СМИ в ночь на 3 апреля распространили фото и видео из Бучи, на которых были видны тела людей. Мэр города Анатолий Федорук заявил AFP, что запечатленных на фото людей застрелили, а в братских могилах были похоронены сотни человек. Cоветник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил в начале апреля, что события в Буче изменили «эмоциональный фон» и украинское общество стало относиться к переговорам с Россией с «гораздо большим негативом».

В Минобороны России материалы из Бучи назвали постановкой и провокацией. Там заявили, что российские военные покинули Бучу 30 марта и они непричастны к убийствам мирного населения. За то время, пока город контролировала российская армия, «ни один местный житель не пострадал», сказали в ведомстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фото и видео из Бучи фейком.

Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что после этого в переговорах украинская сторона «стала отыгрывать назад» и «пыталась выдвигать все новые условия». Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что Москва утратила доверие к переговорщикам от Киева.

В середине июня Мединский сообщил ТАСС, что российская и украинская делегации до сих пор периодически созваниваются, однако Киев не желает продолжать переговоры в прежнем ключе.

О том, что российская и украинская делегации созваниваются раз-два в неделю, сообщил и глава украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В беседе с Axios он говорил, что переговоры «фактически заморожены» и «обе стороны ясно осознают, что прямо сейчас возможности для проведения переговоров нет».

В начале июня Арахамия заявил, что новый этап переговоров с Россией возможен при достижении Киевом «сильной позиции». По его словам, этого можно будет достичь прежде всего благодаря поставкам западного оружия.