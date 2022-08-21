Постпред России не увидел «платформы» для переговоров Путина и Зеленского
Прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не будет, для этого «нет никакой практической платформы», заявил в интервью Financial Times российский постпред при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
«Нет, я не вижу возможности для дипломатических контактов. И чем сильнее затягивается конфликт, тем сложнее будет прийти к дипломатическому решению», — отметил он.
Дипломат призвал ООН к более активному участию в урегулировании конфликта. Соглашение по зерну, к которому удалось прийти при посредничестве международной организации и Турции, по его мнению, является «единственным примером», когда ООН «сыграла практическую роль в попытках урегулирования», но «необходимо [делать] больше».
По словам Гатилова, мировая дипломатия сейчас находится в худшем состоянии за все 50 лет его карьеры: у него самого нет никаких контактов с западными делегациями. «Мир изменился, и ООН никогда не будет такой, как раньше», — считает постпред.
После начала российской военной операции на Украине Зеленский неоднократно предлагал Путину встретиться, но в Кремле заявляли об отсутствии предпосылок для таких переговоров, так как для этого выполнить необходимую работу и подготовить проекты договоренностей сначала должны делегации двух стран. Диалог между делегациями заморожен уже несколько месяцев: в Киеве поясняли, что после событий в городе Буча, где, по сообщениям западных СМИ и украинских властей, в начале апреля нашли погибших мирных жителей (Минобороны назвало эти публикации провокацией), изменился «эмоциональный фон» переговоров.
CNN Türk 18 августа сообщил о смягчении позиции Москвы: по словам собеседников телеканала, Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале августа допустил обсуждение дорожной карты по Украине непосредственно на встрече глав государств.
При этом украинские власти в последнее время заявляют, что условием для переговоров с Москве является вывод российских сил с «оккупированной» территории. Сейчас диалог невозможен, сначала Украина должна добиться сильной переговорной позиции, поясняли глава украинской делегации Давид Арахамия и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.