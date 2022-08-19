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Эрдоган предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / ZUMA / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Украины Владимиру Зеленскому встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам после визита во Львов, передает CNN Turk.

«Так же, как я сказал господину Путину во время моего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести их встречу», — рассказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Турция продолжит способствовать разрешению конфликта путем переговоров.

Эрдоган начал встречу с Зеленским во Львове
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Турецкий лидер добавил, что во время встречи они с Зеленским обсудили двусторонние отношения и военные действия на Украине. Он снова заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Эрдоган обсудит итоги переговоров во Львове с Путиным
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Реджеп Тайип Эрдоган

5 августа Эрдоган провел переговоры с Путиным в Сочи. Как писал CNN Türk со ссылкой на источники, президент России в ходе встречи дал понять, что готов ко встрече с Зеленским.

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18 августа турецкий президент вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем провели закрытые переговоры с Зеленским во Львове. Украина и Турция подписали соглашение о восстановлении разрушенной из-за боевых действий украинской инфраструктуры. Кроме того, стороны согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

После переговоров Эрдоган заявил, что обсудит их итоги с Путиным. Тогда же он отметил, что Турция готова стать посредником, чтобы «оживить переговоры» между Россией и Украиной.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Владимир Зеленский переговоры Турция
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Эрдоган обсудит итоги переговоров во Львове с Путиным
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Украина и Турция договорились восстановить разрушенную инфраструктуру
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