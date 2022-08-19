Эрдоган предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Украины Владимиру Зеленскому встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам после визита во Львов, передает CNN Turk.
«Так же, как я сказал господину Путину во время моего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести их встречу», — рассказал турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что Турция продолжит способствовать разрешению конфликта путем переговоров.
Турецкий лидер добавил, что во время встречи они с Зеленским обсудили двусторонние отношения и военные действия на Украине. Он снова заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
5 августа Эрдоган провел переговоры с Путиным в Сочи. Как писал CNN Türk со ссылкой на источники, президент России в ходе встречи дал понять, что готов ко встрече с Зеленским.
18 августа турецкий президент вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем провели закрытые переговоры с Зеленским во Львове. Украина и Турция подписали соглашение о восстановлении разрушенной из-за боевых действий украинской инфраструктуры. Кроме того, стороны согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
После переговоров Эрдоган заявил, что обсудит их итоги с Путиным. Тогда же он отметил, что Турция готова стать посредником, чтобы «оживить переговоры» между Россией и Украиной.