CNN Türk узнал об изменении позиции России по встрече Путина и Зеленского

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 61,83 (-0,52) Инвестиции, 17 авг, 16:22
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 60,76 (-0,67) Инвестиции, 17 авг, 16:22
Reuters узнал причины нежелания Запада предлагать меры против России Политика, 12:41
Туроператоры предупредили об увеличении сроков оформления виз в Финляндию Общество, 12:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:37
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Pro, 12:35
Легенда «МЮ» Гиггз расплакался в суде, вспоминая ночь в камере Спорт, 12:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:29
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 12:28
CNN Türk узнал об изменении позиции России по встрече Путина и Зеленского Политика, 12:25
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Бывший менеджер «Динамо» раскритиковал новый формат Кубка России Спорт, 12:19
Bloomberg назвал 5 пострадавших от энергетического кризиса отраслей Инвестиции, 12:19
Рослесхоз обвинил власти Рязанской области в сокрытии площади пожаров Общество, 12:19
Все больше компаний нанимают фрилансеров. Какие задачи им нельзя доверять Pro, 12:17
«Зенит» назвал плюсы от попадания в группу со «Спартаком» в Кубке России Спорт, 12:16
Медведев призвал европейцев повлиять на «отмороженных политиканов» Политика, 12:07
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN Türk узнал об изменении позиции России по встрече Путина и Зеленского

CNN Türk со ссылкой на источники сообщил, что Путин и Зеленский могут встретиться до выполнения «домашней работы» со стороны переговорщиков. По данным канала, о возможности такого сценария Путин дал понять на встрече с Эрдоганом
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sarsenov Daniiar / Planet Pix / ZUMA / ТАСС)

Москва смягчила позицию относительно возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, со ссылкой на источники сообщил CNN Türk.

По словам собеседников телеканала, если раньше Россия заявляла, что до переговоров на высшем уровне делегации Москвы и Киева сначала должны составить дорожную карту по Украине, то теперь она допустила обсуждение этой дорожной карты непосредственно на встрече президентов.

«Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — говорят источники CNN Türk.

По их информации, о том, что переговоры на высшем уровне для согласования дорожной карты возможны, Путин дал понять Эрдогану во время переговоров 5 августа в Сочи.

Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Турции
Политика
Дмитрий Песков

Сегодня, 18 августа, Эрдоган вылетел на Украину. Там он встретится с Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На трехсторонней встрече они обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке, а также выполнение «зерновой сделки». В частности, Гутерриш планирует посетить один из портов Одессы.

Зеленский неоднократно предлагал Путину встретиться, а Эрдоган выражал готовность организовать эти переговоры. Однако в Кремле заявляли, что пока необходимых предпосылок для проведения встречи на высшем уровне между Россией и Украиной нет, поскольку делегации не выполнили «домашнюю работу».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки
Статьи
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Инструкции
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес
Инструкции
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Вера в инновации: почему технопарк — выгодная инвестиция
Статьи
Pro
Фото: Clive Mason / Getty Images В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит
Инструкции

Президент Украины, в свою очередь, предупредил, что Украина полностью выйдет из переговорного процесса в случае проведения референдумов на утраченных территориях. В подконтрольной российским войскам части Запорожской области говорили, что голосование может пройти в первой половине сентября и одновременно с голосованием в Херсонской области, также взятой российскими военными.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Путин Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина дорожная карта Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Турции
Политика
Индонезия напомнила о готовности организовать встречу Путина и Зеленского
Политика
Эрдоган вылетел на Украину для встречи с Зеленским и Гутерришем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter