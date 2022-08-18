CNN Türk узнал об изменении позиции России по встрече Путина и Зеленского
Москва смягчила позицию относительно возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, со ссылкой на источники сообщил CNN Türk.
По словам собеседников телеканала, если раньше Россия заявляла, что до переговоров на высшем уровне делегации Москвы и Киева сначала должны составить дорожную карту по Украине, то теперь она допустила обсуждение этой дорожной карты непосредственно на встрече президентов.
«Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — говорят источники CNN Türk.
По их информации, о том, что переговоры на высшем уровне для согласования дорожной карты возможны, Путин дал понять Эрдогану во время переговоров 5 августа в Сочи.
Сегодня, 18 августа, Эрдоган вылетел на Украину. Там он встретится с Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На трехсторонней встрече они обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке, а также выполнение «зерновой сделки». В частности, Гутерриш планирует посетить один из портов Одессы.
Зеленский неоднократно предлагал Путину встретиться, а Эрдоган выражал готовность организовать эти переговоры. Однако в Кремле заявляли, что пока необходимых предпосылок для проведения встречи на высшем уровне между Россией и Украиной нет, поскольку делегации не выполнили «домашнюю работу».
Президент Украины, в свою очередь, предупредил, что Украина полностью выйдет из переговорного процесса в случае проведения референдумов на утраченных территориях. В подконтрольной российским войскам части Запорожской области говорили, что голосование может пройти в первой половине сентября и одновременно с голосованием в Херсонской области, также взятой российскими военными.