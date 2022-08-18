CNN Türk узнал об изменении позиции России по встрече Путина и Зеленского

CNN Türk со ссылкой на источники сообщил, что Путин и Зеленский могут встретиться до выполнения «домашней работы» со стороны переговорщиков. По данным канала, о возможности такого сценария Путин дал понять на встрече с Эрдоганом

Владимир Зеленский (Фото: Sarsenov Daniiar / Planet Pix / ZUMA / ТАСС)

Москва смягчила позицию относительно возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, со ссылкой на источники сообщил CNN Türk.

По словам собеседников телеканала, если раньше Россия заявляла, что до переговоров на высшем уровне делегации Москвы и Киева сначала должны составить дорожную карту по Украине, то теперь она допустила обсуждение этой дорожной карты непосредственно на встрече президентов.

«Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — говорят источники CNN Türk.

По их информации, о том, что переговоры на высшем уровне для согласования дорожной карты возможны, Путин дал понять Эрдогану во время переговоров 5 августа в Сочи.

Сегодня, 18 августа, Эрдоган вылетел на Украину. Там он встретится с Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На трехсторонней встрече они обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке, а также выполнение «зерновой сделки». В частности, Гутерриш планирует посетить один из портов Одессы.

Зеленский неоднократно предлагал Путину встретиться, а Эрдоган выражал готовность организовать эти переговоры. Однако в Кремле заявляли, что пока необходимых предпосылок для проведения встречи на высшем уровне между Россией и Украиной нет, поскольку делегации не выполнили «домашнюю работу».

Читайте на РБК Pro Pro Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Статьи Pro Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду Инструкции Pro Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно Статьи Pro Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Инструкции Pro Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Инструкции Pro «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе Статьи Pro Вера в инновации: почему технопарк — выгодная инвестиция Вера в инновации: почему технопарк — выгодная инвестиция Статьи Pro В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит Инструкции

Президент Украины, в свою очередь, предупредил, что Украина полностью выйдет из переговорного процесса в случае проведения референдумов на утраченных территориях. В подконтрольной российским войскам части Запорожской области говорили, что голосование может пройти в первой половине сентября и одновременно с голосованием в Херсонской области, также взятой российскими военными.