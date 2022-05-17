В МИДе заявили, что переговоры с Украиной не идут «ни в каком виде»

Замглавы МИД России Руденко заявил, что Киев «практически вышел» из мирных переговоров с Москвой, они не ведутся ни в очном, ни в дистанционном формате

Вид на здание МИД РФ (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

Между Москвой и Киевом сейчас нет переговоров, они не ведутся «ни в каком виде», заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Руденко добавил, что Украина не ответила на российский проект договора.

Глава МИДа Сергей Лавров, выступая на марафоне «Новые горизонты», в свою очередь, заявил, что Украину на переговорах «ведут и регулируют свободу маневра» США и Великобритания, «причем, возможно, даже непосредственно имея представителей на украинской территории». Эти сведения, по словам министра, поступают российской стороне «по разным каналам».

По словам Лаврова, он не считает, что ведение переговоров с США и Великобританией вместо Украины даст результат. «Кроме того, ни Вашингтон, ни Лондон, ни Запад в целом никаких предложений не выдвигает», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

С начала российской военной операции на Украине 24 февраля делегации двух стран провели несколько раундов мирных переговоров, как очных, так и в дистанционном формате. Последняя очная встреча прошла в Стамбуле в конце марта, после этого Москва и Киев передали друг другу проекты документов об урегулировании ситуации; но с начала апреля российские власти несколько раз говорили, что переговоры зашли «в тупиковую ситуацию».

9 мая помощник президента Владимир Мединский, который является главой российской делегации, сообщил, что переговоры с Украиной не прекращались и продолжаются в дистанционном формате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что они идут, но «вяло и нерезультативно». 13 мая российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем обвинил Киев в том, что он, «по сути, заблокировал» переговорный процесс.

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12 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к обсуждениям, однако Москва «не проявляет желания участвовать в реальных и предметных переговорах».