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Кремль ответил на слова Зеленского об отказе от диалога при референдумах

Песков: насчет вопроса референдумов Зеленскому нужно обращаться к жителям этих территорий
В настоящий момент нет ни самих переговоров между Россией и Украиной, ни предпосылок к ним, заявил Песков
Фото: Ирина Попова / РИА Новости
Фото: Ирина Попова / РИА Новости

Не Россия собирается провести возможные референдумы на утраченных Украиной территориях, это планы жителей региона, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так в Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского. В своем обращении накануне он предупредил, что если в южных регионах страны, занятых российскими силами, будут проведены референдумы, то это закроет для Москвы «любую возможность переговоров» с Киевом.

В связи с этим у Пескова спросили, может ли заявление Зеленского повлиять на планы проведения референдумов.

«Дело в том, что эти планы у жителей региона, это же не мы проводим референдум. Поэтому тут надо понять, к кому господин Зеленский с этим заявлением обращается. К гражданам Украины упомянутых районов? Или к гражданам России? Если к руководству России, то в данном случае мы неверный адрес. Нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хотят жить в его стране», — ответил пресс-секретарь.

В Кремле обсудили подготовку к референдумам в ЛНР и ДНР
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Фото:Сергей Гритс / AP

Его также спросили, есть ли сейчас возможность для мирных переговоров с Украиной. «Здесь я могу только констатировать: в настоящий момент нету ни переговоров, ни предпосылок к ним», — сказал Песков.

За пять месяцев продолжающейся на Украине спецоперации Россия взяла под контроль Херсонскую область Украины, южную и центральную часть Запорожской области, а также восточную часть Харьковской области. На этих территориях были сформированы военно-гражданские администрации (ВГА).

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В Херсонской и Запорожской ВГА заявили о намерении провести референдумы о вхождении в состав России. По словам замглавы херсонской военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, голосование запланировано на первую половину сентября. Помимо этого, о планах провести референдумы о присоединении к России также неоднократно заявляли в ДНР и ЛНР.

В Кремле подчеркивали, что для проведения референдумов на этих территориях должно быть выполнено два условия. Первое — желание должно высказать само население, а второе — должна быть обеспечена безопасность.

Украина утраченные территории считает оккупированными. В Минобороны страны сообщили, что Зеленский приказал отвоевать юг.

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Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Виктория Полякова Виктория Полякова
переговоры Владимир Зеленский Украина Референдум Военная операция на Украине Дмитрий Песков Кремль
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