Пушилин назвал «неизбежным» трибунал над пленными военными с «Азовстали»

Простые люди и «здравомыслящая» часть мирового сообщества хочет трибунала над пленными украинскими военными, находившимся на комбинате в Маруполе, считает Пушилин. В Киеве надеются обменять их на пленных российских военных

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Судебный процесс над сдавшимися в плен украинскими военными с мариупольского комбината «Азовсталь» не может не состояться, поскольку «справедливость должна восторжествовать», заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на встрече с Госдуме.

«Я считаю, что трибунал неизбежен <...> В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества», — утверждает он (цитата по «РИА Новости»).

Украинские военнослужащие держали оборону Мариуполя почти 90 дней. Большую часть этого периода они находились на «Азовстали», площадь комбината достигает 11 кв. км. — около 1/15 от всего города. Киев требовал позволить украинским военным покинуть промзону и выйти на подконтрольную украинским силам территорию, российская сторона настаивала на их сдаче в плен. Президент Украины Владимио Зеленский говорил, что в случае гибели бойцов с «Азовстали» Киев выйдет из переговоров с Москвой.

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В середине мая украинские военные начали покидать «Азовсталь», тяжелораненых доставили в больницы в подконтрольных ДНР городах. К вечеру 20 мая «Азовсталь» покинули 2439 бойцов ВСУ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также доложил президенту об установлении полного контроля над городом — включая комбинат.

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Пушилин призвал собрать международный трибунал, который бы решил судьбу сдавшихся с «Азовстали» военных. По сложившему оружие противнику принимает решение суд, сказал он, однако в случае с «военными преступниками, а также теми, кто является националистами», будет именно трибунал. Глава ДНР пояснил, что считает военными преступниками не только отдающих приказы, но и исполняющих их, а также тех, кто «несет нацистскую идеологию в своих действиях и поступках».

Судить бойцов батальона «Азов» (его символика признана экстремистской в России) следует на территории ЛНР и ДНР, предложил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он указал, что в них нет моратория на смертную казнь, именно на территории этих республик военные «совершали свое преступления».

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что военные сдались после получения сигнала от командования ВСУ после ряда попыток вывезти тяжелораненых или доставить им продовольствие. В Киеве также ранее предлагалиобменять их на российских пленных. «Украинские герои нужны Украине живыми», — подчеркивал Зеленский. Он предупреждал, что в случае смерти украинских военных, находящихся в Мариуполе, Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой.