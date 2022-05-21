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Пушилин назвал «неизбежным» трибунал над пленными военными с «Азовстали»

Простые люди и «здравомыслящая» часть мирового сообщества хочет трибунала над пленными украинскими военными, находившимся на комбинате в Маруполе, считает Пушилин. В Киеве надеются обменять их на пленных российских военных
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Судебный процесс над сдавшимися в плен украинскими военными с мариупольского комбината «Азовсталь» не может не состояться, поскольку «справедливость должна восторжествовать», заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на встрече с Госдуме.

«Я считаю, что трибунал неизбежен <...> В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества», — утверждает он (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Украинские военнослужащие держали оборону Мариуполя почти 90 дней. Большую часть этого периода они находились на «Азовстали», площадь комбината достигает 11 кв. км. — около 1/15 от всего города. Киев требовал позволить украинским военным покинуть промзону и выйти на подконтрольную украинским силам территорию, российская сторона настаивала на их сдаче в плен. Президент Украины Владимио Зеленский говорил, что в случае гибели бойцов с «Азовстали» Киев выйдет из переговоров с Москвой.

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В середине мая украинские военные начали покидать «Азовсталь», тяжелораненых доставили в больницы в подконтрольных ДНР городах. К вечеру 20 мая «Азовсталь» покинули 2439 бойцов ВСУ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также доложил президенту об установлении полного контроля над городом — включая комбинат.

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Пушилин призвал собрать международный трибунал, который бы решил судьбу сдавшихся с «Азовстали» военных. По сложившему оружие противнику принимает решение суд, сказал он, однако в случае с «военными преступниками, а также теми, кто является националистами», будет именно трибунал. Глава ДНР пояснил, что считает военными преступниками не только отдающих приказы, но и исполняющих их, а также тех, кто «несет нацистскую идеологию в своих действиях и поступках».

Судить бойцов батальона «Азов» (его символика признана экстремистской в России) следует на территории ЛНР и ДНР, предложил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он указал, что в них нет моратория на смертную казнь, именно на территории этих республик военные «совершали свое преступления».

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Фото:Администрация ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что военные сдались после получения сигнала от командования ВСУ после ряда попыток вывезти тяжелораненых или доставить им продовольствие. В Киеве также ранее предлагалиобменять их на российских пленных. «Украинские герои нужны Украине живыми», — подчеркивал Зеленский. Он предупреждал, что в случае смерти украинских военных, находящихся в Мариуполе, Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой.

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Украина ДНР Денис Пушилин трибунал Азовсталь
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