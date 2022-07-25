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Военная операция на Украине ,  

В Кремле заявили о сборе материалов для трибунала

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

На подконтрольных России украинских территориях фиксируют преступления «националистических элементов», собранные данные позволят провести суд над преступниками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина создать трибунал над совершившими преступление на Украине с участием «российских партнеров» вместо международного трибунала под эгидой ООН. По его словам, последний не имеет перспектив из-за поддержки Киева западными странами.

«В итоге уже собран, но будет собран еще больший объем данных, которого наверняка хватит на то, чтобы предать суду этих преступников», — рассказал Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по предложению Бастрыкина и возможности создания такого трибунала.

Ранее Бастрыкин сообщил, что ведомство возбудило более 1,3 тыс. уголовных дел в связи с преступлениями на Украине. К ним причастны более 400 человек, при этом свыше 220 из них — к преступлениям против мира и безопасности, не имеющим срока давности.

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После начала российской военной операции на Украине Киев обратился в Международный суд ООН в Гааге с иском против Москвы. Украинский президент Владимир Зеленский потребовал привлечь Россию к ответственности за «манипуляцию понятием «геноцид». При объявлении начала спецоперации президент Владимир Путин назвал ее целями «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также спасение жителей Донбасса от «геноцида».

В начале марта главный прокурор еще одного международного суда — Международного уголовного суда (МУС) — Карим Хан заявил о решении «как можно скорее» приступить к расследованию нарушений на территории Украины, совершенных «любой стороной» с 2013 года. Песков тогда отметил, что Россия участницей суда не является и категорически отвергает предположения о причастности к военным преступлениям на Украине.

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Теги
военный трибунал Дмитрий Песков преступления Военная операция на Украине
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