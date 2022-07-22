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Зеленский назвал опасным перемирие с Россией без возврата территорий

Закрепление контроля России над частью Украины в соглашении о прекращении огня станет причиной начала еще большего конфликта, уверен Зеленский. Он призвал не давать России «передышку для отдыха»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Global Look Press)

Если Украина подпишет с Россией соглашение о прекращении огня, которое оставит под контролем Москвы часть территорий Украины, это спровоцирует начало еще большего конфликта, поскольку российские силы смогут пополнить запасы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

«Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает Российской Федерации передышку для отдыха», — сказал украинский лидер.

Зеленский уверен, что Россия не станет пользоваться этой паузой для смены направления в геополитике или для отказа от «претензий на бывшие советские республики».

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Ранее президент Украины называл возвращение взятых Россией под контроль территорий условием для мирных переговоров с Москвой. «Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля», — рассказал Зеленский.

В украинском МИДе призвали сначала «поменять ситуацию на фронте», прежде чем возвращаться к диалогу с Россией. Министр Дмитрий Кулеба пояснил: «Я всем партнерам говорю просто: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов».

В Киеве не раз говорили о планах контрнаступления против российских сил, для этой цели украинская разведка привлекла все имеющиеся ресурсы. Для наступления ВСУ необходимо получить преимущество в военной технике и средствах ПВО, отмечали в офисе президента Украины. По состоянию на начало июня нехватка бронетехники не позволяла перейти в наступление.

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Поставки вооружения могут позволить Украине не только перейти в наступление, но и усилить переговорную позицию в диалоге с Россией, говорил глава украинской делегации Давид Арахамия. Он добавил, что в ряде мест контрнаступательные операции могут пройти уже в августе. Зеленский отдал приказ разработать план наступления на южные прибрежные регионы страны, занятые Россией, уточнял украинский министр обороны Алексей Резников.

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Переговоры России и Украины оказались заморожены в начале апреля, после публикации международными СМИ фотографий и видео из города Буча в Киевской области: на них были изображены тела погибших людей. Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил AFP, что запечатленных на снимках жителей застрелили, а в братских могилах похоронены сотни человек. «Есть некоторое изменение переговорного фона <...>, и это накладывает определенный отпечаток», — говорил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Российская сторона сочла публикации из Бучи провокацией. В Минобороны заявили, что российские войска покинули город 30 марта и не имеют отношения к убийствам мирного населения. За то время, пока город контролировала российская армия, «ни один местный житель не пострадал», утверждали в ведомстве. Аналогичную оценку давал президент Владимир Путин.

К концу апреля в МИДе говорили об утрате доверия к Украине в вопросе переговоров. Министр Сергей Лавров в конце июля заявил, что у властей Украины не получится сформулировать «какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей». Он также сообщил, что географические границы задач спецоперации расширились: «Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия начала военную спецоперацию на Украине около пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин пояснил свое решение стремлением «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, защитить их мирное население от «геноцида», а также провести «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

Власти Украины отвергли обвинения Москвы, ввели военное положение и объявили массовую мобилизацию. Дипломатические отношения с Россией были разорваны.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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