Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине

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Географические задачи военной спецоперации на Украине изменились, теперь это не только ДНР и ЛНР, но и еще ряд других территорий, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» и RT.

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал он.

Лавров добавил, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

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