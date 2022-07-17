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Арестович пообещал Крымскому мосту «всякие неприятности»

Крымский мост может стать объектом поражения ВСУ, как только у Киева «появится первая техническая возможность», заявил Арестович. По его словам, по мосту идет снабжение российской армии техникой, «значит, его надо поломать»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Данное западным партнерам обещание Киева не бить по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает Fakty.com.ua.

Как только у Украины «появится первая техническая возможность», мост может стать объектом поражения ВСУ, сказал Арестович: «По нему идет снабжение техникой, значит, его надо поломать».

«Не бить по Российской Федерации? Так не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает», — сказал он (цитата по УНИАН). По словам Арестовича, мост «первой частью проходит по территориальным водам Украины». Советник руководителя офиса президента добавил, что с Крымским мостом «могут случиться всякие неприятности».

В Минобороны Украины допустили использование HIMARS против целей в Крыму
Политика
Фото:Sarah Pysher / dvidshub.net

Крымский мост протяженностью 19 км соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его начали строить в 2016 году и закончили в 2019-м. Сооружение состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного.

Украина неоднократно выступала против сооружения Крымского моста. С начала российской военной операции власти страны заявляли о планах атаки объекта. В частности, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов говорил, что если у армии Украины будет возможность нанести удар по нему, она ею воспользуется. Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко назвал Крымский мост «целью номер один для поражения», поскольку он является «путем подтягивания резервов», который необходимо «обрезать».

В Кремле слова Данилова назвали «анонсированием возможного террористического акта». Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что армия берет «на заметку» все угрозы атак на мост. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев со своей стороны предложил Данилову подумать, «что будет ответной целью».

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Крым стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение высказались более 96% жителей региона. Результаты голосования не признали Украина и большинство стран — членов ООН. Российские власти называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

Лавров заявил, что угрозы атак на Крымский мост взяли на заметку
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Украина считает Крым оккупированной территорией. Представитель главного управления разведки Минобороны страны Вадим Скибицкий накануне допустил, что Киев может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов на полуострове. Он назвал Крым  «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины и добавил, что акватории Черноморского флота совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.

При этом и власти Украины, и западные государства, которые поставляют стране вооружение, не раз говорили, что Киев не будет использовать его для нанесения ударов по целям на российской территории. В частности, министр обороны Алексей Резников пообещал главе Пентагона применять американское оружие «для сдерживания противника и деоккупации территории Украины».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алексей Арестович Крымский мост Украина Военная операция на Украине
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