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Разведка Украины рассказала о подготовке контрнаступления ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Разведка Украины должна раскрыть планы и места дислокации российских военных на юге Украины, чтобы Генштаб мог спланировать контрнаступление, сообщил в ходе телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача — раскрыть планы, намерения, места дислокации России, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны. Задачу эту выполняем, привлекаем все силы и средства, которые у нас есть», — пояснил он.

Скибицкий сказал, что многое будет зависеть от помощи поддерживающих Украину стран и от того потенциала, который армия накопит для контрнаступления.

Министр обороны Украины сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг
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Фото:Офис президента Украины / Global Look Press

В воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что президент Владимир Зеленский приказал ВСУ отвоевать южные прибрежные территории Украины, которые сейчас находятся под контролем российских военных. Сейчас российским войскам полностью подконтрольна Херсонская область, а также центральная и южная части Запорожской области, включая Мелитополь.

В тот же день министр заявлял, что его страна нуждается в дополнительных поставках вооружений из-за истощения войск на передовой. «Необходимо обновить наши взводы, заменить их, так как у нас большие потери. Мы ждем больше бронетехники, больше вооружений от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — пояснял он.

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В начале мая советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович утверждал, что Украина сможет быть готовой к тому, чтобы предпринять контрнаступление, в начале июля, при условии продолжения западных поставок оружия. По его словам, вооружения должно хватить на несколько бригад, «полностью перевооруженных, обученных, слаженных».

После этого о дополнительной военной помощи Украине объявили США. В конце июня президент Джо Байден анонсировал пакет на $800 млн, в который войдут современные системы противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы, в том числе к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В начале июля Пентагон сообщил о пакете военной помощи на сумму $400 млн.

Основной целью спецоперации на Украине президент Владимир Путин 7 июля назвал защиту Донбасса и «укрепление безопасности самой России». 24 февраля, объявляя о начале военных действий, президент называл их конечной целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

В ходе военных действий под контролем России оказалась большая часть Херсонской, Донецкой, Луганской областей и часть территории Запорожья. 6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в Херсонскую область заявил, что что «Россия здесь навсегда»: «В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет». Новые власти занятых регионов неоднократно заявляли о намерении провести референдумы о присоединении к России, в Кремле, комментируя эти сообщения, отмечали, что будущее территорий определят сами их жители.

Теги
разведывательные данные Украина ВСУ Генштаб Украины операция России на Украине
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