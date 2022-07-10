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Военная операция на Украине ,  

Министр обороны Украины сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг

Президент Украины Владимир Зеленский приказал военным отвоевать южные прибрежные территории, которые сейчас находятся под контролем российской армии, сообщил в интервью The Times министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил верховному военному главнокомандующему разработать план», — пояснил он.

По словам Резникова, для этого ВСУ собирают «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.

Вице-премьер Ирина Верещук в воскресенье призвала жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, в том числе через Крым. «Это необходимо, чтобы ВСУ в ходе наступательных действий не подвергали опасности гражданское население», — пояснила она (цитата по «Укринформ»).

При этом вице-премьер уточнила, что не знает, «в каких временных рамках» будет проводиться наступление.

До этого Верещук несколько раз призывала жителей южных украинских регионов, находящихся под контролем российских сил, эвакуироваться на подконтрольные Киеву территории, чтобы не пострадать во время наступления ВСУ.

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