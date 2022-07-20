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Лавров не увидел в переговорах с Украиной «вещей для серьезных людей»

Запад «хочет сделать эту войну настоящей войной» и не позволяет Украине вести переговоры с Россией, «заставляя» применять полученное вооружение, считает Лавров. В Киеве ранее допустили переговоры «только после поражения» Москвы
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Зарубежные политики говорят о необходимости добиться победы Украины в конфликте с Россией на поле боя, прежде чем вести переговоры, это логика «в пользу бедных», Киеву не дадут вести переговоры без соответствующего решения США, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью RT и «Россия сегодня».

«И потому что не получится, и потому что они просто никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли», — сказал он.

По мнению министра, США и Великобритании выгодно «столкнуть Россию с европейскими странами», из-за чего «они очень хотят сделать эту войну настоящей войной». Для этого Киев «удерживают от любых конструктивных шагов», поставляют большое число вооружений и «заставляют его использовать», продолжил он.

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Глава МИДа назвал более рискованной сложившуюся ситуацию, заявив, что «там сидят» специалисты и инструкторы из-за рубежа, которые обслуживают системы залпового огня HIMARS и другие вооружения — «это уже практически не секрет».

«У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат: «Достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться», — добавил Лавров.

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Россия начала спецоперацию на Украине почти пять месяцев назад — 24 февраля, после этого в марте между сторонами велись активные переговоры. Делегации Москвы и Киева провели ряд очных встреч на территории Белоруссии, они созванивались по видеосвязи, а в конце месяца встретились в стамбульском дворце Долмабахче.

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Прогнозы

На ней Россия и Украина достигли наибольшего прогресса. Украинские делегаты передали Москве письменные предложения по урегулированию конфликта, среди них — отказ Киева от возвращения Крыма военным путем, нейтральный статус Украины и гарантии безопасности для нее со стороны третьих стран. Представители России позднее направили ответный документ, но реакции на него не было, говорили в Москве. Переговоры оказались заморожены, заявлял глава российской делегации Владимир Мединский.

В Киеве объяснили изменение отношения к переговорам с Россией сменой «эмоционального фона» из-за событий в городе Буча Киевской области. В начале апреля украинские власти и международные СМИ распространили фото и видео из Бучи, на которых были видны тела погибших людей. Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил AFP, что на запечатленных на снимках людей застрелили, а в братских могилах похоронены сотни человек.

Российская сторона сочла публикации из Бучи провокацией. В Минобороны заявили, что российские войска покинули город 30 марта и не имеют отношения к убийствам мирного населения. За то время, пока город контролировала российская армия, «ни один местный житель не пострадал», утверждали в ведомстве.

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В июне в Киеве допустили возобновление переговоров при достижении сильной позиции. Глава украинской делегации Давид Арахамия отметил, что это станет возможно благодаря поставкам западного вооружения. Арахмия добавил, что в августе ВСУ намерены перейти в контрнаступление.

В Белом доме отмечали, что решение о ходе переговоров принимает Киев, тогда как позиция Вашингтона заключается в помощи для достижения прогресса на поле боя и в дипломатии. «Но даже президент [Украины Владимир] Зеленский скажет вам, что сейчас не время для таких дискуссий», — отметил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Давайте сначала поменяем ситуацию на фронте, а потом будем говорить [с Россией]. Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю просто: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — сказал в конце июля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Лавров МИД Украина переговоры

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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