Лавров не увидел в переговорах с Украиной «вещей для серьезных людей»
Зарубежные политики говорят о необходимости добиться победы Украины в конфликте с Россией на поле боя, прежде чем вести переговоры, это логика «в пользу бедных», Киеву не дадут вести переговоры без соответствующего решения США, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью RT и «Россия сегодня».
«И потому что не получится, и потому что они просто никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли», — сказал он.
По мнению министра, США и Великобритании выгодно «столкнуть Россию с европейскими странами», из-за чего «они очень хотят сделать эту войну настоящей войной». Для этого Киев «удерживают от любых конструктивных шагов», поставляют большое число вооружений и «заставляют его использовать», продолжил он.
Глава МИДа назвал более рискованной сложившуюся ситуацию, заявив, что «там сидят» специалисты и инструкторы из-за рубежа, которые обслуживают системы залпового огня HIMARS и другие вооружения — «это уже практически не секрет».
«У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат: «Достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться», — добавил Лавров.
Россия начала спецоперацию на Украине почти пять месяцев назад — 24 февраля, после этого в марте между сторонами велись активные переговоры. Делегации Москвы и Киева провели ряд очных встреч на территории Белоруссии, они созванивались по видеосвязи, а в конце месяца встретились в стамбульском дворце Долмабахче.
На ней Россия и Украина достигли наибольшего прогресса. Украинские делегаты передали Москве письменные предложения по урегулированию конфликта, среди них — отказ Киева от возвращения Крыма военным путем, нейтральный статус Украины и гарантии безопасности для нее со стороны третьих стран. Представители России позднее направили ответный документ, но реакции на него не было, говорили в Москве. Переговоры оказались заморожены, заявлял глава российской делегации Владимир Мединский.
В Киеве объяснили изменение отношения к переговорам с Россией сменой «эмоционального фона» из-за событий в городе Буча Киевской области. В начале апреля украинские власти и международные СМИ распространили фото и видео из Бучи, на которых были видны тела погибших людей. Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил AFP, что на запечатленных на снимках людей застрелили, а в братских могилах похоронены сотни человек.
Российская сторона сочла публикации из Бучи провокацией. В Минобороны заявили, что российские войска покинули город 30 марта и не имеют отношения к убийствам мирного населения. За то время, пока город контролировала российская армия, «ни один местный житель не пострадал», утверждали в ведомстве.
В июне в Киеве допустили возобновление переговоров при достижении сильной позиции. Глава украинской делегации Давид Арахамия отметил, что это станет возможно благодаря поставкам западного вооружения. Арахмия добавил, что в августе ВСУ намерены перейти в контрнаступление.
В Белом доме отмечали, что решение о ходе переговоров принимает Киев, тогда как позиция Вашингтона заключается в помощи для достижения прогресса на поле боя и в дипломатии. «Но даже президент [Украины Владимир] Зеленский скажет вам, что сейчас не время для таких дискуссий», — отметил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Давайте сначала поменяем ситуацию на фронте, а потом будем говорить [с Россией]. Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю просто: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — сказал в конце июля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.