Арестович назвал условие перехода ВСУ к контрнаступлению
Контрнаступление украинских войск может начаться только после того, как они получат преимущества в боевой бронетехнике и системах противовоздушной обороны, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (ведущий Марк Фейгин внесен в список СМИ-иноагентов).
По словам Арестовича, пока Украине не хватает указанной военной техники и вооружений, войска не могут перейти к контрнаступлению, но вопрос их включения в поставки Киеву будет обсуждаться в ближайшее время.
«Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — сказал он.
Противостоять российской артиллерии украинские военные научились, заявил Арестович, и когда они будут иметь достаточно бронетехники, то «замкнется контур» и войска будут готовы наступать.
В тот же день, 13 июля, разведка Украины заявила, что участвует в подготовке планов контрнаступления. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны страны Вадима Скибицкого, ведомство работает над тем, чтобы «раскрыть планы, намерения, места дислокации России, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны». Он отметил, что в данной ситуации многое будет зависеть от помощи поддерживающих Украину стран и от потенциала, который армия накопит для контрнаступления.
Еще месяц назад президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Вооруженные силы страны не способны наступать из-за более слабой по сравнению с российскими войсками технической оснащенности. Однако 10 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что глава государства поручил разработать план по возвращению Украине южных территорий, которые сейчас находятся под контролем России. Для этого, указал Резников, ВСУ собирают «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.
Кремль отмечал, что военная помощь других государств Киеву не помешает Москве достичь целей спецоперации, однако эти поставки «доставят больше страданий Украине».