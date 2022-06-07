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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что Украина уступает в технике и исключил наступление

Зеленский заявил, что Украине нужна поддержка Запада, так как армия слабее российской в том, что касается вооружений
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на видеоконференции, организованной Financial Times, заявил, что армия его страны уступает российской в техническом плане, поэтому нуждается в помощи Запада.

«Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны наступать. Мы понесем еще больше потерь, а люди — мой приоритет», — сказал он.

По словам Зеленского, «тупиковая ситуация» в боевых действиях не вариант для Украины. Если Киев добьется того, что российские войска отойдут на позиции, занятые до 24 февраля, это станет «серьезной временной победой» для Украины, но ее окончательная цель — полный суверенитет над ее территорией.

Зеленский исключил атаку российской территории
Политика
Владимир Зеленский

Украинский лидер считает, что «победа должна быть достигнута на поле боя», в то же время он настаивает, что открыт к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. В конце мая Зеленский говорил, что «в принципе не воспринимает какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации», кроме Путина.

В Кремле, в свою очередь, заявляли, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским и что она «гипотетически возможна». Однако к переговорам нужно подготовиться: необходимо, чтобы делегации двух стран в результате совместной работы сформулировали «не набор идей, а конкретный письменный документ», настаивает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. С апреля переговоры Москвы и Киева застопорились.

Украина нуждается в постоянной поддержке Запада, но о переговорах о мирном урегулировании за спиной Киева не может быть и речи, заявил Зеленский. Так он отреагировал на сообщения о том, что США, Британия и ЕС обсуждают пути разрешения ситуации на Украине без участия представителей Киева (об этом, в частности, писал CNN). «Как можно добиться прекращения огня на территории Украины, не прислушиваясь к позиции этой страны?» — задался вопросом Зеленский.

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Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией открытия портов
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Фото:РИА Новости

Президент Украины считает, что западные союзники должны быть не просто посредниками в переговорах между Москвой и Киевом, им следует создавать «предварительные условия» для мира. Он добавил, что не понимает позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, который призвал не «унижать Россию», чтобы после прекращения боевых действий можно было найти выход из кризиса по дипломатическим каналам.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине Владимир Путин

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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