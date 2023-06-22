В России изменились правила голосования. Как пройдут выборы в сентябре

РБК рассказал о главных нововведениях на выборах в 2023 году

В России стартовала последняя перед президентскими выборами избирательная кампания. По каким правилам пройдет голосование — в материале РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В конце мая Госдума приняла два законопроекта, вносящих изменения в избирательное законодательство. Первый касался выборов во время военного положения, второй — изначально регулировал особенности избирательных кампаний в новых субъектах России, а ко второму чтению туда были внесены поправки о правилах проведения выборов в целом. Поправки уже вступили в силу. Главные изменения — в материале РБК.

Участки вне региона и финансирование выборов

Законом предусмотрена возможность создавать избирательные участки за пределами субъекта на выборах в региональные органы власти. Такое решение остается на усмотрение регионального избиркома.

Избирательная комиссия субъекта может создать как один, так и несколько экстерриториальных участков. Особенности их образования, механизм составления списков избирателей и протоколов об итогах голосования на них должна определить ЦИК.

При обсуждении поправок в Госдуме депутат от КПРФ Алексей Куринный отметил, что создание участков вне регионов затрудняет контроль за ходом голосования из-за отсутствия понимания, как на региональных выборах контролировать участок в другом регионе. Один из авторов закона, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, в ответ сообщил, что цель поправки — обеспечить безопасное проведение голосования в новых субъектах, в том числе в городах, которые находятся под обстрелом.

Комиссии смогут вести в электронном виде не только общий реестр избирателей, но и список тех, кто голосует вне избирательных участков. После окончания голосования копия реестра может быть также изготовлена в электронном виде, в таком случае она подписывается электронными подписями председателя.

Возможность введения электронных списков появилась в марте 2022 года с принятием закона о дистанционном электронном голосовании. В сентябре того же года их впервые применили на муниципальных выборах в Москве: председатель МГИК Ольга Кириллова указывала, что это позволит избежать человеческих ошибок при вводе данных и снизить нагрузку на членов избиркомов. Наличие электронного списка позволило отказаться от предварительной записи на онлайн-голосование. Во время первого дня голосования произошел сбой в работе списка — несколько часов избиратели не могли проголосовать на участках.

Из региональных и местных бюджетов можно будет выделять деньги «на оказание содействия в подготовке и проведении» федеральных выборов, включая выплаты членам избиркомов и информирование избирателей.

Госучреждения, а также их должностные лица обязаны содействовать избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в частности на безвозмездной основе предоставлять помещения (без требований возместить коммунальные услуги) и транспорт.

Наблюдение за ходом голосования и работа СМИ

Наблюдателям и журналистам на избирательном участке теперь должно быть определено специальное место. Требования к таким местам определит ЦИК, ранее законодательство не содержало оговорки о местах.

Куринный назвал специальные места «загонами для наблюдателей и СМИ» и высказал опасение, что это может снизить прозрачность голосования, так как им будет сложнее фиксировать нарушения. «Понятно, что если человек оттуда выйдет, в том числе для фиксации нарушения, то избирательная комиссия может его удалить», — отметил он. Вяткин ответил, что поправка, наоборот, направлена на защиту прав избирателей — им «гарантированно будет предоставлено специальное место, чтобы присесть», а причины для удаления наблюдателей и СМИ с участков остаются прежними.

Работать на выборах в качестве представителя СМИ теперь можно будет только журналистам с постоянным трудовым договором , заключенным не менее чем за два месяца до назначения выборов. Сотрудничающие с редакцией по договору ГПХ возможности присутствовать при подсчете голосов лишились.

, заключенным не менее чем за два месяца до назначения выборов. Сотрудничающие с редакцией по договору ГПХ возможности присутствовать при подсчете голосов лишились. Также меняется работа доверенных лиц кандидатов и партий. Теперь статус доверенных лиц прекращается одновременно с прекращением агитационного периода — на выборах они не смогут наблюдать за подсчетом голосов и знакомиться с итогами голосования.

Годом ранее были упразднены члены комиссий с правом совещательного голоса в окружных и территориальных избиркомах (члены ПСГ имели доступ ко всем документам избиркома, их нельзя было удалить с участков), партии и кандидаты часто использовали институт доверенных лиц для наблюдения за ходом голосования.

Фото- и видеосъемку на участке, согласно изменениям, теперь могут вести те, кто имеет «право на ее осуществление». По закону «Об основных гарантиях избирательных прав» это наблюдатели (должны перед началом съемки уведомить председателя или заместителя участковой комиссии) и представители СМИ. В федеральном законе также указали, как именно она должна осуществляться — без нарушения тайны голосования и раскрытия персональных данных. Ранее правила съемки и работы на участке были детально прописаны в нормативных документах ЦИК.

Где пройдут выборы в 2023 году В сентябре выборы глав регионов пройдут в 20 субъектах — в частности, голосование состоится в Москве, Якутии, Омской, Красноярской, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской и других областях. В 16 регионах выберут депутатов в парламенты субъектов. Помимо этого в единый день голосования доизберут четырех депутатов Госдумы. Выборы впервые пройдут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, их проведение в 2023 году предполагалось законами о принятии в состав России.

Предвыборная агитация и пожертвования кандидатам

Вводится запрет на агитацию через интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

Роскомнадзором. Ограничивается стоимость печатной агитпродукции , которую кандидаты могут раздавать избирателям, — она не должна превышать 2% от прожиточного минимума по России за единицу, что равняется примерно 280 руб. (в 2023 году составляет чуть более 14 тыс. руб.). Ранее в законе о выборах в Госдуму цена подарков избирателям была ограничена 100 руб. за единицу.

, которую кандидаты могут раздавать избирателям, — она по России за единицу, что равняется примерно 280 руб. (в 2023 году составляет чуть более 14 тыс. руб.). Ранее в законе о выборах в Госдуму цена подарков избирателям была ограничена 100 руб. за единицу. Возможность установить минимальный размер добровольных пожертвований от граждан и юрлиц. Такая планка должна быть не более 3% от прожиточного минимума по России. До вступления поправок в силу устанавливался лишь максимальный объем пожертвований.

Голосование в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области

29 мая президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы на территориях, где введено военное положение. Главным законодательным новшеством стала сама возможность проведения голосования — ранее выборы во время военного положения были запрещены. Военное положение действует в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Владимир Путин ввел его указом в октябре 2022 года.

Военное положение — особый правовой режим, вводимый в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против страны.



В период действия военного положения могут ограничиваться права и свободы граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, права их должностных лиц.

Проведение выборов согласно документу возможно после консультаций Центризбиркома с Минобороны и ФСБ. Закон разрешает проводить голосование как на всей территории, где объявлено военное положение, так и на ее части.

Кроме того, «в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья» главы вошедших в состав России субъектов могут нормативным актом устанавливать «особенности реализации отдельных положений», указывается в ФЗ № 184.

Среди таких особенностей:

избиратели в качестве удостоверения личности могут использовать не только паспорт, но и заменяющие его документы;

кандидату можно иметь иностранные счета и иностранные финансовые инструменты, если их закрытие невозможно по независящим от него обстоятельствам;

продолжительность голосования может быть сокращена.

Голосование в Москве

В начале июня Московская городская избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на выборах мэра Москвы. Выборы будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что «москвичам эта практика понравилась».

Кроме того, к выборам в сентябре число столичных избирательных участков сократится на 40% — с 3,4 тыс. до 2 тыс. После этого в среднем на участок будет приходиться 3,7 тыс. избирателей. Изменение числа участков связано с развитием популярности дистанционного электронного голосования и, соответственно, снижением нагрузки на участки, заявлял зампред ЦИК Николай Булаев.

Укрупнение участков стало возможно после поправок в законодательство в 2022 году. Такие меры усложнят наблюдение, говорили эксперты: «Меньше участков, больше избирателей на то же количество наблюдателей — следовательно, труднее контролировать процесс», — отмечал юрист Евгений Порошин.

Что будет с электронным голосованием

В сентябре 25 регионов, включая Москву, примут участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах различного уровня. Только в десяти субъектах проголосовать электронно смогут все жители региона — в остальных онлайн-голосование состоится на муниципальных выборах или довыборах, где голос отдают только проживающие в определенных округах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, ДЭГ охватит более 20 млн избирателей, а с учетом Москвы, которая использует собственную электронную систему, — 21,5 млн человек.