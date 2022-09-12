Оппозиция сохранила всего один район в Москве по итогам выборов

«Единая Россия» по итогам выборов в столице получила большинство в 109 из 125 районов. В Куркино победили самовыдвиженцы, в двух районах у партии власти не оказалось большинства, в остальных — контроль у объединения «Мой район»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Оппозиция по итогам муниципальных выборов в Москве, прошедших 9–11 сентября, потеряла контроль над 16 районами, следует из предварительных итогов голосования, которые проанализировал РБК: «Единая Россия» и объединение «Мой район» (с одноименной программой в 2018 году шел на выборы мэр Сергей Собянин) получили большинство во всех районах столицы, ни одна из оппозиционных партий нигде победы добиться не смогла. При этом самовыдвиженцы сумели сохранить за собой Куркино, где взяли шесть мандатов из десяти (после предыдущих выборов в местный совет депутатов входили только беспартийные самовыдвиженцы).

Всего, по предварительным данным, «Единая Россия» получила 1160 мандатов из 1417, затем следует «Мой район» (134) и КПРФ (42 мандата), справедливороссы и «Новые люди» — по 20 мандатов, «Коммунисты России» — один. От партии «Яблоко» избрались три кандидата. В районе Люблино судьбу одного из мандатов решит жеребьевка: кандидаты от ЕР и ЛДПР показали одинаковый результат — за них проголосовали по 3312 москвичей.

Нейтрализация «протестных» районов

На выборах 2017 года больше всего мандатов в столице также получила «Единая Россия» — 77% (1154 мандата), но второе место было у «Яблока» — 11,7% (176 мандатов), которые партия получила преимущественно в шести московских районах — Гагаринском, Тверском, на Якиманке, в Тропарево-Никулино, Хамовниках и Ломоносовском. Важным фактором успеха стал «политический Uber» — проект «Объединенные демократы» оппозиционера Дмитрия Гудкова и Максима Каца (внесен в реестр иноагентов), позволивший внесистемной оппозиции выдвигаться через «Яблоко».

В Тверском районе, в котором ранее был всего один депутат от партии власти (остальные от «Яблока» или самовыдвиженцы), победу одержали 11 кандидатов от «Единой России» и один самовыдвиженец — Кетеван Хараидзе. Хараидзе уже год находится под домашним арестом по делу о мошенничестве, ее задержали перед выборами в Госдуму, вскоре после ее заявления о намерении баллотироваться на федеральном уровне. В районе Лефортово депутатом стал ранее баллотировавшийся в Госдуму самовыдвиженец Самсон Шоладеми.

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Красносельский район по итогам голосования также будет контролироваться ЕР — единороссы там взяли девять мандатов из десяти (один мандат получил кандидат от КПРФ). До этого большинство в районе имели самовыдвиженцы, а главой долгое время был оппозиционный политик Илья Яшин. На данный момент три бывших депутата Красносельского района — Илья Яшин, Алексей Горинов и Елена Котеночкина — являются фигурантами уголовного дела о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК). Яшин находится в СИЗО, Горинову уже оглашен приговор (семь лет колонии), а Котеночкина покинула Россию.

В районе Аэропорт, где раньше «Яблоко» имело большинство, у этой партии не осталось ни одного мандата — по предварительным данным, «Единая Россия» получила там десять мандатов из 12. Единороссы также получили контроль над Якиманкой и Хамовниками, а в Гагаринском районе практически поровну поделили мандаты с объединением «Мой район».

КПРФ потеряла большинство в Останкинском районе — единственном, который контролировала по итогам 2017 года, а «Справедливая Россия — За правду» лишилась Восточного района.

«Наша цель, на мой взгляд, достигнута — большое количество москвичей послали сигнал власти, что они не разделяют ту политику, которая сейчас происходит», — прокомментировал предварительные итоги выборов депутат Мосгордумы от «Яблока» Максим Круглов. Часть кандидатов были сняты с выборов, еще часть не смогли выдвинуться из-за возбужденных административных и уголовных дел, напомнил он.

Рекордная явка и основной результат за счет ДЭГ

Итоговая общая явка в Москве составила 33,9%. Это превысило показатель муниципальных выборов в 2017 году — тогда на участки пришли 14,82% столичных избирателей. Показатель удалось превзойти уже в первый день голосования — к вечеру 9 сентября общая явка уже поднялась до отметки 16,7%.

При этом проголосовавших онлайн оказалось больше почти на миллион: за все три дня голосования на участки пришли 695 тыс. москвичей, около 1,692 млн проголосовали дистанционно. Пик голосования онлайн пришелся на утро 9 сентября: за первый час отдали голоса более 220 тыс. москвичей, а к 10 утра было принято уже более 415 тыс. бюллетеней. К концу первого дня голосования число учтенных электронно голосов превысило миллион.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев назвал такую явку рекордной. Активность московских избирателей возросла, несмотря на то что проходят только муниципальные выборы, и это — заслуга дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в свою очередь, отметила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. «Цифры на экране (41% явки на ДЭГ. — РБК) показывают высокий уровень доверия избирателей», — заключила она. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников добавил, что ДЭГ позволяет повысить процент голосующих.

На этих выборах москвичам впервые не нужно было заранее регистрироваться на электронное голосование благодаря введению электронного списка избирателей. Число использовавших ДЭГ вызвало опасения у КПРФ, «Яблока» и внесистемных оппозиционеров-самовыдвиженцев. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин назвал данные о проголосовавших в пятницу утром «совершенно чудовищными» и добавил, что всплеск произошел «на фоне пустых избирательных участков». Коммунисты указывали на факты принудительной мобилизации на ДЭГ.

«Такие высокие показатели явки и график ее роста заставляют очень сильно сомневаться в честности такого голосования. Плюс у нас много сообщений от работников бюджетных учреждений о том, что в пятницу утром их принуждали голосовать с рабочих компьютеров», — рассказал РБК один из основателей проекта «Выдвижение» по содействию муниципальным выборам Александр Замятин.

Высокая явка обусловлена дистанционным электронным голосованием, уверен политолог Константин Калачев. По его мнению, сравнивать явку с 2017 годом не совсем корректно: на прошлых выборах не было ДЭГ, а голосование проходило один день, а не три. Калачев добавил, что важную роль сыграла призовая акция для проголосовавших онлайн «Миллион призов», а также хорошо проведенная информационная кампания — избирателям приходили СМС-сообщения, уведомления. «Побеждает удобство, привлекают призы, люди на них падки. ДЭГ оказалось удобным инструментом: оно понравилось и власти, и москвичам», — отметил он в разговоре с РБК. ДЭГ становится основной формой голосования, заключил Калачев.

Сбои и нарушения в дни голосования

9 сентября произошел массовый сбой в работе электронного списка избирателей — на полтора-два часа система «зависла», и на участках не выдавали бюллетени, сообщали наблюдатели. В общественном штабе объяснили это крупной DDos-атакой. В другие дни аналогичного масштаба проблем не наблюдалось.

Но у отдельных избирателей не получалось проголосовать ни очно, ни дистанционно, рассказала РБК координатор муниципальной кампании «Новых людей» в Москве Анна Трофименко. По ее словам, избиратель в Зеленограде не смог отдать голос, так как система сообщила, что он уже проголосовал онлайн. О подобных случаях заявляли и самовыдвиженцы.

Причина таких ситуаций — ошибки членов избирательных комиссий, пояснила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Члены комиссии, «как в школе, с разным успехом осваивали материал», добавила она, «поэтому некоторые члены УИК запись «доступно электронное голосование» воспринимали как то, что человек уже в нем участвовал». По словам Кирилловой, с этим столкнулись в первый день, в дальнейшем членам комиссий были разосланы разъяснения. От избирателей поступило около 200 обращений в связи с этим, они не носили массовый характер, сказала глава Мосгоризбиркома.

Глава московского горкома КПРФ Николай Зубрилин среди проблем отметил массовое надомное голосование — так, например, на УИК 2374 количество надомников составило 166 человек. При этом выездная комиссия зачастую тратит на одного голосующего дома менее 15 минут, что нереалистично, указал Зубрилин: «За три часа невозможно пройти 50–60 человек, поэтому это чистая липа, которая рисуется на коленке или в автомобиле у подъезда». По всем подозрительным случаям КПРФ подала жалобы, добавил он.

Нарушения при надомном голосовании преимущественно фиксировали и наблюдатели основателя команды «Общество. Будущее» Романа Юнемана. По его словам, на УИК 2833 комиссия обошла 80 записавшихся примерно за два часа, а после выезда члены комиссии без пересчета загрузили бюллетени в КОИБ. На участках в Ясенево и Южном Бутово было аномально много надомников, отметил Юнеман.

РБК обратился за комментарием в МГИК.

Фильтрация и снятие кандидатов до выборов

Всего в бюллетени для голосования в Москве были включены 5703 кандидата в депутаты. При этом общее число выдвинувшихся кандидатов на муниципальные выборы в Москве составило 7326 человек: этап регистрации прошли 6259 человек, 556 кандидатов сняли уже после регистрации. Процент зарегистрированных кандидатов по сравнению с 2017 годом снизился, большинство отказов пришлось на самовыдвиженцев.

Средний возраст зарегистрированного кандидата в московские депутаты составил 42 года, каждый пятый кандидат оказался безработным. Активно выдвигались менеджеры, рабочие и госслужащие, а доля молодежи снизилась.

Несколько десятков кандидатов были привлечены к административной ответственности за публичное демонстрирование запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Вступившее в силу решение суда по этой статье влечет запрет на участие в выборах в течение года. Речь в основном шла о старых постах в соцсетях с упоминанием «Умного голосования» — стратегии Алексея Навального по голосованию за имеющих наибольшие шансы победить альтернативных кандидатов. В сентябре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен в России и ликвидирован).

Муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Сергею Цукасову отказали в регистрации, мотивируя это их причастностью к экстремистской организации. В то же время основная часть кандидатов получили отказы в регистрации из-за признания недействительными собранных подписей или ошибок при заполнении документов.