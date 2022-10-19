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Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области

Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Военное положение начнет действовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с полуночи 20 октября. Оно вводится, поскольку «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила»

Президент Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности России.

«Напомню, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», — сказал Путин.

Согласно этому документу, военное положение в четырех новых регионах вводится, поскольку «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила». Военное положение начнет действовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с полуночи 20 октября.

В указе также говорится, что Путин поручил правительству в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ президента в течение трех дней «представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение».

Как сообщил Путин, указ будет сразу же отправлен на утверждение в Совет Федерации. Совфед 19 октября уже провел утреннее заседание. В 16:00 мск, как сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, будет собран Совет палаты, а в 17:00 сенаторы продолжат пленарное заседание.

Введение военного положения означает, что на территориях в том числе:

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  • ограничиваются въезд, выезд и свобода передвижения;
  • ограничивается движение транспорта и разрешается его досмотр;
  • ограничивается выбор места жительства;
  • вводится комендантский час;
  • вводится военная цензура — она касается как почтовых отправлений, так и сообщений, передаваемых «с помощью телекоммуникационных систем». Также будут контролироваться и телефонные разговоры;
  • ограничивается продажа оружия и алкоголя;
  • запрещаются митинги и забастовки;
  • запрещается работа иностранных и международных организаций, подрывающих оборону и безопасность России;
  • граждан могут привлекать к принудительным работам для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов и для борьбы с пожарами и эпидемиями;
  • разрешается изымать у граждан и организаций имущество, необходимое для нужд обороны.

Военное положение и режим комендантского часа в ДНР и ЛНР действовали с 2014 года.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
военное положение ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область Владимир Путин Военная операция на Украине
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