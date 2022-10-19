Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области
Президент Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности России.
«Напомню, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», — сказал Путин.
Согласно этому документу, военное положение в четырех новых регионах вводится, поскольку «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила». Военное положение начнет действовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с полуночи 20 октября.
В указе также говорится, что Путин поручил правительству в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ президента в течение трех дней «представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение».
Как сообщил Путин, указ будет сразу же отправлен на утверждение в Совет Федерации. Совфед 19 октября уже провел утреннее заседание. В 16:00 мск, как сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, будет собран Совет палаты, а в 17:00 сенаторы продолжат пленарное заседание.
Введение военного положения означает, что на территориях в том числе:
- ограничиваются въезд, выезд и свобода передвижения;
- ограничивается движение транспорта и разрешается его досмотр;
- ограничивается выбор места жительства;
- вводится комендантский час;
- вводится военная цензура — она касается как почтовых отправлений, так и сообщений, передаваемых «с помощью телекоммуникационных систем». Также будут контролироваться и телефонные разговоры;
- ограничивается продажа оружия и алкоголя;
- запрещаются митинги и забастовки;
- запрещается работа иностранных и международных организаций, подрывающих оборону и безопасность России;
- граждан могут привлекать к принудительным работам для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов и для борьбы с пожарами и эпидемиями;
- разрешается изымать у граждан и организаций имущество, необходимое для нужд обороны.
Военное положение и режим комендантского часа в ДНР и ЛНР действовали с 2014 года.