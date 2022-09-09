Штаб по наблюдению за выборами в Москве заявил о замедлении «системы» из-за DDoS-атак

На выборах в Москве произошел сбой в работе электронного списка

Замедление работы системы фиксировали на участках во многих районах Москвы, сообщили РБК члены комиссий и наблюдатели. В общественном штабе по наблюдению заявили о масштабной DDos-атаке

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На выборах муниципальных депутатов в Москве произошел массовый сбой в работе электронного списка избирателей, сообщили РБК наблюдатели и члены избирательных комиссий. Во время сбоя избиратели не могли проголосовать на участках — им не выдавали бюллетени.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами заявили о замедлении работы электронного регистра избирателей из-за DDos-атак. «Специалисты Департамента информационных технологий провели оперативные работы, связанные с отражением попыток этих атак и проверили корректность работы всех электронных систем. Во время проверки работа систем была замедлена для максимального снижения нагрузки», — отметили в Telegram-канале штаба. Сейчас система работает штатно, добавили там.

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса в Обручевском районе Артем Клыга подтвердил РБК сбой в работе электронного списка. По его словам, проблема длится примерно с 13:45. «Не работает электронный список избирателей, система висит. Такое происходит как минимум в 30 районах. По процедуре должно начинаться голосование в резервную бумажную книгу, которая находится в сейфе. Однако пока ТИК откладывает эту процедуру», — рассказал он. Клыга добавил, что периодические сбои сохраняются, система работает нестабильно. О сбое также сообщил РБК член избирательной комиссии с правом решающего голоса на участке в Академическом районе (он попросил не указывать свое имя): «Все «висит» на стадии списка избирателей с 13:40. Бумажные книги пока в сейфах, ждем распоряжения ЦИК. Избиратели пока просто ждут, кто-то уходит, соответственно».

РБК направил запрос в ЦИК.

По словам основателя команды «Общество. Будущее» Романа Юнемана, которая занималась подготовкой мундепов в Москве, сообщения о сбое приходили со всех участков, где находились наблюдатели команды. Проблемы со списком возникли в Тропарево, Новопеределкино, Северном Бутово, Левобережном районах, сообщил он РБК. Сейчас система работает, но все еще работает с задержкой, добавил Юнеман.

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Сбой фиксировали и наблюдатели проекта «Выдвижение», рассказал РБК депутат Зюзино Александр Замятин. «Сейчас очень много сообщений от наших наблюдателей, они поступают в «живом режиме» — виснет система и избирателям не выдают бюллетени. Кто-то пытается дождаться, кто-то из голосующих разворачивается и уходит», — сказал Замятин.

Секретарь московского горкома КПРФ Николай Волков в разговоре с РБК также сообщил о большом количестве сообщении о сбоях электронного списка от наблюдателей и членов комиссии от партии. По его словам, можно говорить о «десятках участков», которых коснулась проблема — в частности, в Северном Медведково и Коньково.

«Наши наблюдатели фиксируют на отдельных участках сбои с электронным списком избирателей: система выдает сообщение «Нет подключения к базе данных», подтвердила РБК координатор муниципальной кампании «Новых людей» в Москве Анна Трофименко. В то же время Трофименко отметила, что ситуация была предусмотрена комиссиями: избирателей вносят во временные бумажные списки.

Электронный список избирателей впервые применяется на выборах в Москве. Внедрение такого списка позволит избежать человеческих ошибок при вводе данных и снизить нагрузку на членов избиркомов, говорила председатель МГИК Ольга Кириллова. Наличие электронного списка позволило отказаться от предварительной записи на онлайн-голосование — избиратели непосредственно в день выборов могут принять решение, каким образом отдать свой голос. В случае голосования электронно, статус человека в системе оперативно сменится, и на участках ему откажут в выдаче бумажного бюллетеня.