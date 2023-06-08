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Выборы мэра Москвы продлятся три дня

Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московская городская избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на выборах мэра Москвы, говорится в решении, опубликованном на ее сайте.

Выборы будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что «москвичам эта практика понравилась».

Практика трехдневного голосования начала применяться в 2020 году, во время пандемии коронавируса. В последний раз оно проводилось в 2022 году на выборах губернаторов и депутатов в региональные парламенты. На последних выборах в Госдуму в 2021 году россияне тоже голосовали три дня.

В этом году единый день голосования в России пройдет 10 сентября. В этот день состоятся выборы губернаторов, мэра Москвы и дополнительные выборы депутатов Государственной думы. В 25 регионах, включая Москву, голосование также будет проводиться дистанционно в электронном формате. Прямые выборы губернаторов пройдут в 21 регионе.

Теги
выборы мэра Москва Сергей Собянин Мосгоризбирком голосование
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