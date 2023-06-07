Электронное голосование пройдет в сентябре в 24 регионах России

Электронное голосование впервые опробовали полтора года назад. Тогда КПРФ подала более 30 исков, указывая, что лидировавшие в ряде округов коммунисты внезапно уступили единороссам после публикации результатов ДЭГ

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В Центризбирком поступили заявки от 31 субъекта России на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре, семь было отозвано после «сопоставления плюсов-минусов», сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. Трансляция шла на сайте ЦИК.

«О проведении ДЭГ на выборах, которые должны быть назначены на 10 сентября, эти 24 заявки. 11 (членов комиссии) — за, один — против, принято», — сказала Памфилова.

ДЭГ предложено провести на выборах губернаторов в Московской, Нижегородской, Новосбириской, Псковской и Воронежской областях, а также в Алтайском крае; на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Липецкой области и Крыму; во Владимирской, Архангельской, Калининградской, Тульской, Курской, Белгородской, Челябинской, Ярославской и Свердловской областях, Карелии, Камчатке, Пермском крае и Ненецком автономном округе, следует из постановлений ЦИК, пишет «РИА Новости». Если власти Москвы примут решение о применении электронного голосования, его проведут на московской платформе.

Единый день голосования пройдет через три месяца, 10 сентября.

Впервые электронное голосование применили на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года, возможность проголосовать дистанционно тогда была у жителей Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.

Голосование тогда отметилось скандалами и обвинениями со стороны оппозиционных политиков в нечестном подсчете голосов. По официальным результатам на федеральном уровне победу в голосовании с 49,82% голосов одержала «Единая Россия», КПРФ заняла второе место с 18,93%. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов тогда указывал, что кандидаты от его партии лидировали в нескольких одномандатных округах, однако после оглашения результатов электронного голосования уступили единороссам.

Представители КПРФ подали в суды 31 иск по оспариванию итогов электронного голосования. Все они были отклонены из-за отсутствия «бесспорных» нарушений.