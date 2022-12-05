Путин подписал закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 руб. на следующий год

Путин установил прожиточный минимум на 2023 год в размере ₽14 375

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым предлагается приостановить действие норм закона о прожиточном минимуме, чтобы установить прожиточный минимум на следующий год исходя из прогнозируемой границы бедности в размере 14 375 руб. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прожиточный минимум на 2023 и 2024 годы будет определяться законом о федеральном бюджете. Этот документ разрабатывался Минтрудом в целях установления прожиточного минимума на 2023–2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 и 2024 годов (составит 14 375 и 15 049 руб. соответственно). Правительство решило отступить от ранее утвержденных правил расчета минимума из-за внеочередной индексации социальных выплат и высокой инфляции.

Таким образом, величина прожиточного минимума в 2023 году по сравнению с установленными 1 июня 13 919 руб. увеличится на 3,28%.

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