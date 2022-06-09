ЦИК утвердила онлайн-голосование на выборах в сентябре. Что важно знать

ЦИК утвердила регионы, в которых в сентябре 2022 года пройдет онлайн-голосование, и приняла его регламент. Сколько россиян смогут проголосовать таким образом, как изменилась система и насколько она защищена — разбирался РБК

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В каких регионах пройдет электронное голосование

Согласно решению Центризбиркома России, принятому 8 июня, на выборах в сентябре 2022 года дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться в семи регионах — в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, Ярославской областях. Кроме того, ДЭГ будет использоваться в Москве. Столице в отличие от остальных субъектов согласование ЦИК на это не требуется — согласно одобренным в мае законодательным изменениям, Мосгоризбирком может самостоятельно принять такое решение. В трех субъектах — Москве, Курской и Ярославской областях — онлайн-голосование уже использовалось во время прошлогодних выборов в Госдуму, остальные регионы опробуют технологию впервые.

Голосование, как и на выборах в Госдуму, пройдет на базе двух систем — московской, созданной департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы, и федеральной, в разработке которой принимали участие «Ростелеком» и Минцифры. Ранее муниципальные выборы отдельно не проводились на федеральной платформе — система позволяла голосовать онлайн только при совмещении с кампаниями других уровней.

Заявок на проведение ДЭГ от регионов было больше, сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова на круглом столе в ЦИК 7 июня, не уточнив, что это за регионы. В презентации заместителя главы Минцифры Олега Качанова среди субъектов, подавших заявки, в частности, называлась Чувашия. РБК направил запрос в избирком Чувашской Республики.

В Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях, где одобрено использование ДЭГ, в сентябре пройдут губернаторские выборы (всего в 2022 году выборы губернаторов пройдут в 14 субъектах).

Каждый регион, претендовавший на проведение электронного голосования, представил свою заявку на заседании ЦИК 8 июня. Необходимость проведения ДЭГ сразу несколько из них обосновали его удобством для студентов, которые учатся в других городах, а также дачным и отпускным сезоном.

Сколько человек смогут отдать голос онлайн

Проголосовать электронно могут только избиратели с подтвержденной записью на «Госуслугах» или mos.ru, которая автоматически сопоставляется с реестром избирателей. На данный момент возможность проголосовать онлайн в Москве имеют 5,8 млн. Следующая по числу электронных избирателей Ярославская область — чуть более 796 тыс. человек, затем Курская — 745 тыс. человек, Калининградская — 667 тыс. и Томская — 636 тыс. Всего, согласно предварительной оценке, отдать голос онлайн смогут около 10 млн избирателей.

Голосование в субъектах с разными часовыми поясами

Регионы, получившие возможность онлайн-голосования, находятся в разных часовых поясах (Калининградская область — GMT+2, Томская — GMT+7). При этом организующая ТИК ДЭГ — одна на все субъекты, поэтому и итоги голосования она сможет подвести только после его окончания во всех регионах. Из-за разницы во времени с Калининградской областью для подведения итогов электронного голосования Москве нужно будет ждать дополнительный час, Томску — пять часов.

Подсчет голосов начинается после сбора ключа расшифровки голосов, который также один на все регионы. «Мы себя ставим в очередное испытание. Мы не работали в разных поясах», — отметил на заседании зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Памфилова подчеркнула, что ЦИК идет на этот шаг осознанно. «Мы уже пуганые», — пошутила она.

Булаев посоветовал избиркомам заранее предположить, как ДЭГ может оказать влияние на итоги выборов, и вести «информационную работу», чтобы ожидание результатов «никого не смущало».

Новации онлайн-голосования в Москве

На муниципальных выборах в сентябре в Москве впервые будет применяться электронный список избирателей. Это позволит избежать ошибок при внесении данных и минимизировать человеческие ошибки, ранее говорила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Для участия в дистанционном электронном голосовании в 2022 году москвичам не нужно регистрироваться заранее — принять решение о формате голосования можно будет в день или дни выборов, отметил зампредседателя столичной комиссии Дмитрий Реут.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, двойное голосование будет исключено: в электронный список сразу же вносится пометка о том, как проголосовал избиратель — электронно или на участке, и второй способ тут же блокируется. В остальных регионах схема с регистрацией на ДЭГ за несколько дней до начала голосования сохранится.

В Москве также изменится процесс выдачи бюллетеня и подтверждения этого избирателем — впервые будут применяться сканеры для паспортов, и избиратели смогут расписаться за выдачу бюллетеня при помощи электронного стилуса.

Сканеры будут на каждом избирательном участке Москвы, сообщил РБК Дмитрий Реут. По его словам, участки будут обеспечены всей необходимой техникой, однако он отказался уточнить, когда и как будет осуществлена их закупка.

Как будет устроено наблюдение за ДЭГ

Одно из нововведений системы — усовершенствованный формат наблюдения за ДЭГ, сказал на круглом столе ЦИК 7 июня Качанов. По его словам, наблюдатели ТИК ДЭГ, ответственной за организацию онлайн-голосования, получат возможность следить за разделением и сборкой ключа, а также будут иметь данные о «транзакциях и блоках» выборов всех уровней по всем субъектам ДЭГ. Кроме того, они единственные, кто будет иметь доступ к списку участников ДЭГ.

Доступ к ноде наблюдателя будет только у группы технического наблюдения в федеральной Общественной палате. Остальные назначенные от партий или кандидатов наблюдатели получат выгрузки (слепки) транзакций блокчейна. У них впервые появится специальный инструментарий проверки данных, отметил представитель «Ростелекома» Юрий Сатиров. Кроме того, каждый участник ДЭГ сможет проверить учет своей транзакции в блокчейне, добавил он.

Нода наблюдения — специальное программное обеспечение, позволяющее получить доступ к хранящейся в блокчейне информации. Она дает возможность в реальном времени наблюдать выдачу и получение бюллетеней, завершение голосований и формирование результата.

Назначить наблюдателей за ДЭГ партия или зарегистрированный кандидат сможет не позднее чем за три дня до начала голосования. В этом году впервые кандидат получит возможность зарегистрировать наблюдателей через портал «Госуслуги» — направив ссылку с авторизацией, подчеркнул Сатиров.

Анонсированные изменения в федеральную систему ДЭГ носят несущественный характер — судить о том, насколько расширятся возможности для наблюдения, можно будет ближе к дням голосования, сказал РБК электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. «Вопросы к прозрачности остались те же, что и раньше, — нет возможности полного комплексного контроля процесса электронного голосования со стороны участников выборов», — добавил он.

Утилиты для наблюдения могут расширить возможности проверки корректности и неизменности электронных бюллетеней, однако в любом случае сохраняются проблемы с проверкой списка участников ДЭГ, отсутствуют гарантии самоличности и свободности голосования избирателей, резюмировал Нестеров.

Разработчик систем электронного голосования из МГТУ им. Н.Э. Баумана Виктор Толстогузов в разговоре с РБК отметил: наблюдатели и члены комиссии не могут проверить, что все избиратели действительно голосуют самостоятельно, избирателю действительно выдали бюллетень, и он был получен комиссией без подмены. Кроме того, по словам Толстогузова, основная документация по обеим системам голосования (московской и федеральной) закрыта грифом «для служебного пользования».

При этом программист Алексей Щербаков на круглом столе ЦИК напомнил о механизме «цифрового сейф-пакета», который ранее уже использовался на выборах в Госдуму — он защищает от незаметной перезаписи записываемых в блокчейн транзакций. Генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов заявил, что все возможности для проверки есть, и призвал партии к тщательной подготовке и обучению наблюдателей.

Усиление безопасности и фактор санкций

Из-за наложенных на Россию санкций приложения для ДЭГ разместят только в российских маркетах — RuStore и NashStore, сообщил Олег Качанов. Изменения коснутся и ключа расшифрования — теперь для этих целей не будет использоваться ноутбук иностранного производства, добавил представитель «Ростелекома» Сатиров.

По словам Качанова, в системе предусмотрена блокировка возможности входа с IP-адресов за пределами России. Кроме того, на период голосования будет невозможно изменить номер мобильного телефона в профиле «Госуслуг» без доступа к ранее указанному, что усиливает безопасность профиля. Ранее возможность смены номера критиковалась экспертами.

Какие вопросы остаются к ДЭГ у экспертов

По словам электорального эксперта Григория Мельконьянца, остается открытым вопрос доступа к системе ДЭГ — по его мнению, для контроля нужно сделать публичным список специалистов, задействованных в эксплуатации системы ДЭГ. Избирательной комиссии неизвестно их количество, фамилии, уровень доступа и предпринимаемые ими действия, указывал он на круглом столе.

Еще одна проблема связана с возможностью судебного доказывания — на данный момент нет инструмента контрольного подсчета голосов в случае спорных моментов, указывает Мельконьянц.

В прошлом году после выборов в Госдуму представители КПРФ подали в суды более 30 исков по оспариванию итогов выборов. Все они были отклонены из-за отсутствия «бесспорных» нарушений.