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День выборов ,  
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В Моcкве введут электронный список избирателей

Электронный список позволит избежать ошибок при внесении данных, считает глава Мосгоризбиркома. Изменится и порядок выдачи бюллетеней - на выборах в Москве будут использоваться сканеры для паспорта и возможность подписи стилусом
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Москве будет применяться электронный список избирателей, заявила на заседании Центризбиркома председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Она подчеркнула, что использование такого списка важно для столицы из-за большого количества избирателей и их динамики: по словам главы Мосгоризбиркома, в месяц в среднем вносится порядка 45 тыс. исправлений о голосующих по смене места жительства. Кроме того, изменения также связаны с отъездом, смертью или достижением совершеннолетия. При внесении данных в любом ведомстве возможны ошибки, электронный список позволит их снизить, пояснила она.

«Человеческий фактор — порождает достаточно большое количество ошибок. Электронный список позволит нам оперативно, особенно с привлечением технических новшеств, минимизировать человеческие ошибки», — сказала Кириллова на заседании ЦИК в среду.

Изменения коснутся также процесса выдачи бюллетеня и подтверждения избирателем его получения. На московских выборах будут применяться сканеры для паспортов избирателей и возможность расписаться за бюллетень при помощи стилуса, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. При этом, избиратель по-прежнему сможет выбрать привычный способ — в таком случае, член УИК будет делать в электронном списке соответствующую пометку.

Костырко подчеркнул, что рабочее место члена УИК станет универсальным — избиратель сможет получить бюллетень у любого стола вне зависимости от адреса дома. Однако, по его словам, в первый год, деление по столам останется. «Подход такой, чтобы не напугать», — отметила Ольга Кириллова.

Кириллова добавила, что электронные списки в перспективе позволят отказаться от подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Избиратели, которые проголосовали онлайн, будут автоматически отмечаться в системе как проголосовавшие.

«Мы будем подходить к тому, что не нужно будет избирателю подавать дополнительное заявление на ДЭГ. Список избирателей единый, и если он себя зарегистрировал на площадке, о нем все сведения выверены, он имеет возможность проголосовать — замечательно, он голосует, и у нас сразу происходит отметка, что человек использовал свое право в электронной форме», — отметила глава Мосгоизбиркома.

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На заседании ЦИК 27 апреля было принято постановление «О требованиях к составлению, уточнению и использованию списков избирателей, участников референдумов в электронном виде». В частности, там регламентируются сведения, которые должен содержать список (ФИО, адрес жительства, год рождения, номер паспорта), а также указывается на необходимость «проставления электронной графической подписи избирателя за каждый полученный им бюллетень и отметку о проставлении электронной подписи или электронной графической подписи члена избирательной комиссии, выдавшего бюллетень». Наблюдателям должен быть предоставлен к электронному списку избирателей.

Возможность введения электронных списков была введена в марте с принятием закона о дистанционном электронном голосовании. Поправка об электронных списках была внесена во втором чтении. Депутат Дмитрий Вяткин подчеркивал, что такие списки будут вводиться по решению комиссии при наличии технической возможности. Генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов говорил, что Электронные книги избирателей закроют окно фальсификаций с подменой книг избирателей со стороны недобросовестных комиссий, однако потребуют «тотальной цифровизации», что маловероятно за пределами Москвы.

Осенью 2022 года в Москве пройдут муниципальные выборы. Депутатов выберут сразу в 125 из 146 районов. К муниципальным выборам в столице уточнили правила формирования советов муниципальных депутатов — их число будет зависеть от количества избирателей в округе.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
голосование Выборы Москва Мосгоризбирком ЦИК
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