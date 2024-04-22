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Военная операция на Украине ,  
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El Pais сообщила о нулевой полезности танков Leopard для ВСУ

El Pais: полезность танков Leopard равна нулю, они не продержатся долго
Сюжет
Военная операция на Украине
El Pais со ссылкой на источник в украинской разведке сообщила, что польза от переданных западными странами танков Leopard является нулевой. Собеседник газеты также заявил о бесполезности военной теории НАТО
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Польза от переданных Украине танков Leopard в зоне конфликта сейчас является нулевой. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источник в украинской разведке.

«Они не продержатся долго», — отметил собеседник издания.

El Pais при этом не уточнила, о каких именно танках Leopard идет речь. ВСУ применяют несколько вариантов таких танков, в том числе и устаревшие Leopard 1A5, а также разные версии Leopard 2 — Leopard 2A4, Leopard 2A5 и Leopard 2A6. Кроме того, Forbes писал, что украинские силы используют танки Stridsvagn 122 шведского производства. Эта машина фактически представляет собой модернизированную версию Leopard 2A5.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

ФРГ выпускала танки Leopard 1 в 1965–1984 годах, в Германии их сняли с вооружения в 2010 году. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, их также вывели из активной эксплуатации. При этом многие Leopard 1 остались в резервах. В ноябре 2023 года Германия и Дания передали Украине партию из 25 Leopard 1A5.

В январе Foreign Affairs подсчитал, что Украина получила от союзников около сотни танков Leopard 2, но уже как минимум 26 из них были подбиты. Среди проблем, с которыми ВСУ столкнулись при использовании таких танков, были трудности с ремонтом и обслуживанием, необходимость обширной вспомогательной инфраструктуры в бою и зависимость применения от общевойсковой координации с другими родами войск.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода. Минобороны России в своих сводках неоднократно отчитывалось об уничтожении танков Leopard в зоне военной операции.

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Танк Leopard-2

Собеседник El Pais также сообщил о бесполезности военной теории НАТО, если ее не сочетать с советской. Газета пишет, что ход событий для Украины быстро ухудшается, а адаптация требует времени. Закон о мобилизации позволит призвать на службу новых солдат, однако они будут оставаться неопытными, в то время как российские военнослужащие накапливают опыт и вооружение, передает издание.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования, также украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет.

В начале месяца глава страны утвердил снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет, а также отменил категорию «ограниченно годен к службе». Согласно документу в стране остаются только две категории: «годен» или «не годен».

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