Германия и Дания передали Украине 25 танков Leopard 1A5

Танк Leopard (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Германия в рамках проекта с Данией передала Украине еще 25 танков Leopard 1A5, следует из обновленных данных на сайте немецкого правительства. Всего с начала военной операции Берлин и Копенгаген передали Киеву 115 танков этого типа.

В начале октября глава Минобороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на €1 млрд. В него вошли: ЗРК Patriot и ракетный комплекс IRIS-T, три самоходные установки Gepard, десять танков Leopard 1 A5, 15 бронетранспортеров, 20 бронированных машин для медпомощи и 155-мм снаряды.

Танки Leopard Украина получает от нескольких стран Евросоюза. Так, в начале минувшего февраля Дания, Германия и Нидерланды договорились поставить Киеву около 100 танков Leopard 1. Польша, Германия и Канада обещали поставить ВСУ Leopard 2. Первые такие машины прибыли на Украину уже в марте.

Российские власти критикуют военную помощь Киеву, подчеркивая, что это не изменит хода конфликта, а только затянет его. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.