Foreign Affairs перечислил проблемы ВСУ с танками Leopard 2

ВСУ испытывают проблемы с обслуживанием и ремонтом танков Leopard, кроме того, есть особенности их применения в боевых условиях. По данным FA, Киев потерял четверть поставленных ему танков. Путин говорил, что они «прекрасно горят»

Leopard 2 на учениях в Германии (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

Украина получила от союзников около сотни танков Leopard 2, однако как минимум 26 из них были подбиты, сообщает Foreign Affairs без указания источника информации.

Среди проблем, с которыми ВСУ столкнулись, используя танки, журнал называет:

трудности с ремонтом и обслуживанием;

необходимость обширной вспомогательной инфраструктуры при использовании в бою;

зависимость применения танков от общевойсковой координации с другими видами войск.

Журнал отмечает, что Leopard показали «хорошие результаты», но не были «неуязвимым супероружием».

Российское Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении танков Leopard (2 — одна из модификаций, Украина получала и другие). Так, 22 января ведомство сообщило, что на донецком направлении ВСУ потеряли один Leopard 2A5, всего же тогда украинская армия лишилась 10 танков. За неделю с 20 по 26 января Киев потерял 19 различных танков, уточняло ведомство.

Россия осуждает поставки западной техники Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что танки Leopard в зоне боевых действий «прекрасно горят». «Там боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», — сказал он.

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По подсчетам РБК на основе данных Кильского института экономики (ФРГ), который отслеживает поставки оружия Киеву, за период с 24 февраля 2022 года по конец октября 2023-го, ему обещали поставить 814 танков — из них 519 Украина получил, а 295 ожидают поставки. Больше всего ей передали Т-72 и их иностранных модификаций — 376 машин, еще 104 ожидают поставки. Следом идут различные модели немецких танков Leopard — поставлено 91, 130 ожидают поставки.

