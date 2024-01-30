 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Foreign Affairs перечислил проблемы ВСУ с танками Leopard 2

FA: ВСУ испытывают проблемы с обслуживанием и ремонтом танков Leopard 2
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ испытывают проблемы с обслуживанием и ремонтом танков Leopard, кроме того, есть особенности их применения в боевых условиях. По данным FA, Киев потерял четверть поставленных ему танков. Путин говорил, что они «прекрасно горят»
Leopard 2 на учениях в Германии
Leopard 2 на учениях в Германии (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

Украина получила от союзников около сотни танков Leopard 2, однако как минимум 26 из них были подбиты, сообщает Foreign Affairs без указания источника информации.

Среди проблем, с которыми ВСУ столкнулись, используя танки, журнал называет:

  • трудности с ремонтом и обслуживанием;
  • необходимость обширной вспомогательной инфраструктуры при использовании в бою;
  • зависимость применения танков от общевойсковой координации с другими видами войск.

Журнал отмечает, что Leopard показали «хорошие результаты», но не были «неуязвимым супероружием».

Российское Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении танков Leopard (2 — одна из модификаций, Украина получала и другие). Так, 22 января ведомство сообщило, что на донецком направлении ВСУ потеряли один Leopard 2A5, всего же тогда украинская армия лишилась 10 танков. За неделю с 20 по 26 января Киев потерял 19 различных танков, уточняло ведомство.

Минобороны показало видео уничтожения взвода танков Leopard в Донбассе
Политика

Россия осуждает поставки западной техники Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что танки Leopard в зоне боевых действий «прекрасно горят». «Там боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», — сказал он.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

По подсчетам РБК на основе данных Кильского института экономики (ФРГ), который отслеживает поставки оружия Киеву, за период с 24 февраля 2022 года по конец октября 2023-го, ему обещали поставить 814 танков — из них 519 Украина получил, а 295 ожидают поставки. Больше всего ей передали Т-72 и их иностранных модификаций — 376 машин, еще 104 ожидают поставки. Следом идут различные модели немецких танков Leopard — поставлено 91, 130 ожидают поставки.
 

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
танк Leopard Украина военная помощь
Материалы по теме
Литва решила закупить в Германии танки Leopard 2
Политика
В «Ростехе» заявили об успешном применении российских ПТРК против Leopard
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении двух танков Leopard 2
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Прокуроры 26 штатов поддержали Техас в конфликте с Байденом из-за границы Политика, 00:46
В Брянской области сбили второй за вечер дрон Политика, 00:33
В Тульской области загорелась крыша жилого дома Общество, 00:32
Foreign Affairs перечислил проблемы ВСУ с танками Leopard 2 Политика, 00:20
В Ереване мужчина скинул венки у мемориала детям блокадного Ленинграда Общество, 00:05
«Потеряли фигуристку столетия». Как отреагировали на отстранение Валиевой Спорт, 00:01
Росстат оценил убыль и прирост населения по регионам через 20 лет Экономика, 00:00
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Чешский президент предупредил о сделке Трампа с Путиным после выборов Политика, 29 янв, 23:52
В Подмосковье завели уголовное дело из-за трещины на фасаде многоэтажки Общество, 29 янв, 23:25
Пентагон переадресовал Киеву вопрос об отставке Залужного Политика, 29 янв, 22:56
СПБ Биржа опровергла прекращение торгов российскими бумагами Инвестиции, 29 янв, 22:43
Почему новая немецкая партия DAVA вызвала бурную реакцию властей Политика, 29 янв, 22:41
Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для Украины Политика, 29 янв, 22:36
Владелец бренда «Олейна» ответил на сообщения о задержании Бизнес, 29 янв, 22:22