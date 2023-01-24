Spiegel узнал о согласии Германии передать танки Leopard 2 Украине

По данным газеты, танки модификации Leopard 2A6 должны быть переданы из запасов немецкой армии

Немецкий танк Leopard 2 (Фото: Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине танки Leopard 2, пишет Spiegel. По информации издания, речь идет как минимум об одной танковой роте. Как правило, она состоит из 14 машин.

Издание утверждает, что речь идет о танках модификации Leopard 2A6, которые должны поступать из запасов бундесвера (вооруженные силы Германии). В среднесрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов, говорится в заметке.

О поставке танков Leopard 2 Германию просили Украина и ряд европейских стран, в том числе Польша. Последняя выражала готовность передать их Киеву из собственных запасов и просила немецкие власти одобрить реэкспорт. Официальная заявка была подана Варшавой 24 января. Берлин обещал ее оперативно рассмотреть. Решение о передаче может быть официально принято уже завтра, 25 января, писал Bloomberg.

Передача Киеву танков западного образца была главной темой заседания контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии. В ней принимали участие НАТО во главе с США и другие страны. Достичь решения участникам встречи тогда не удалось.

По данным The Wall Street Journal и Süddeutsche Zeitung, канцлер Германии Олаф Шольц назвал президенту США Джо Байдену условием поставок Leopard 2 Украине отправку ей американских M1 Abrams. WSJ ранее со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена склоняется к поставкам танков Abrams. Sky News Arabia утверждала, что Вашингтон готов передать Киеву десять таких танков, чтобы разрешить спор с Берлином по поводу Leopard 2.

Планы западных стран передать Киеву танки раскритиковали власти России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что их поставки «добавят проблем для Украины и украинского народа» и ничего не изменят «в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей».