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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении двух танков Leopard-2 под Купянском

Минобороны: российские военные уничтожили два танка Leopard-2 украинской армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Танк Leopard-2
Танк Leopard-2 (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Вооруженные силы России уничтожили два танка Leopard-2 украинской армии на купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в ежедневной сводке.

«Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard-2, и два пикапа», — говорится в сообщении.

Ведомство также отчиталось о 69 сбитых украинских беспилотниках и 13 реактивных снарядах системы залпового огня HIMARS в Херсонской области.

Минобороны сообщило о попытке атаки 12 дронов в двух областях
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее Минобороны сообщило о попытке атаки 12 дронов в Белгородской и Воронежской областях.

Ночью 16 января Воронеж подвергся атаке беспилотников, ее отразили силами ПВО. Впоследствии произошло возгорание в многоквартирном доме, еще в нескольких домах были выбиты окна. Также пострадала девочка 2013 года рождения, у нее резаные раны руки, ноги и шеи.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Теги
Военная операция на Украине Минобороны танки
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