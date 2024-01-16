Минобороны сообщило об уничтожении двух танков Leopard-2 под Купянском

Танк Leopard-2 (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Вооруженные силы России уничтожили два танка Leopard-2 украинской армии на купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в ежедневной сводке.

«Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard-2, и два пикапа», — говорится в сообщении.

Ведомство также отчиталось о 69 сбитых украинских беспилотниках и 13 реактивных снарядах системы залпового огня HIMARS в Херсонской области.

Ранее Минобороны сообщило о попытке атаки 12 дронов в Белгородской и Воронежской областях.

Ночью 16 января Воронеж подвергся атаке беспилотников, ее отразили силами ПВО. Впоследствии произошло возгорание в многоквартирном доме, еще в нескольких домах были выбиты окна. Также пострадала девочка 2013 года рождения, у нее резаные раны руки, ноги и шеи.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.