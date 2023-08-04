Шойгу показали трофейную шведскую БМП

Министру обороны Сергею Шойгу продемонстрировали трофейную шведскую боевую машину пехоты CV-90 и другую захваченные в бою у украинской армии бронетехнику. Минобороны сообщило о его визите на передовой командный пункт группировки «Центр» в зоне военной операции.

«Данная боевая машина, поступившая на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7», — сообщили в Минобороны.

По словам командующего группировкой «Центр» генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, в поставленной с Запада бронетехнике нет комплектов запчастей и инструментов, что не позволяет оперативно отремонтировать ее в зоне боевых действий. Кроме того, продолжил Мордвичев, недостатком CV-90 является низкий темп стрельбы (три магазина по восемь снарядов), а последующая перезарядка может потребовать до одной минуты. Украине поставили шведские БМП без «комплекса управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта».

Шойгу во время визита заявил, что по украинской армии необходимо наносить упреждающие удары во время выбивания с удерживаемых позиций. «Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих», — отметили в министерстве.

Министр выслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба, а затем поблагодарил их за «ведение успешных наступательных действий на краснолиманском направлении и овладение более выгодными позициями».

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