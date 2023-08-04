branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 03 авг, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 03 авг, 16:35
Шойгу показали трофейную шведскую БМП Политика, 08:04
Два человека погибли в результате схода оползня в Грузии Общество, 07:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:07
Минобороны сообщило об отражении атаки 13 дронов в Крыму Политика, 07:03
Ведомства поспорили о средствах на переселение россиян с Крайнего Севера Экономика, 07:00
Sputnik узнал о протоколе на латвийского депутата из-за ругани с соседом Политика, 06:49
Минобороны сообщило о попытке двух дронов атаковать базу в Новороссийске Политика, 06:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности Технологии и медиа, 06:10
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Каждый третий онлайн-кинотеатр за год повысил стоимость подписки Технологии и медиа, 06:00
Владельца выпускавших «Хортицу» заводов внесли в список террористов Политика, 05:58
«Известия» узнали о планах обязать магазины указывать цену товара за 1 кг Общество, 05:40
Каждый восьмой россиянин уверенно причислил себя к интернет-зависимым Технологии и медиа, 05:00
В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль Общество, 04:45
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу показали трофейную шведскую БМП

Министру обороны Шойгу показали трофейную БМП CV-90 шведского производства
Сюжет
Военная операция на Украине

Министру обороны Сергею Шойгу продемонстрировали трофейную шведскую боевую машину пехоты CV-90 и другую захваченные в бою у украинской армии бронетехнику. Минобороны сообщило о его визите на передовой командный пункт группировки «Центр» в зоне военной операции.

«Данная боевая машина, поступившая на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7», — сообщили в Минобороны.

По словам командующего группировкой «Центр» генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, в поставленной с Запада бронетехнике нет комплектов запчастей и инструментов, что не позволяет оперативно отремонтировать ее в зоне боевых действий. Кроме того, продолжил Мордвичев, недостатком CV-90 является низкий темп стрельбы (три магазина по восемь снарядов), а последующая перезарядка может потребовать до одной минуты. Украине поставили шведские БМП без «комплекса управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта».

Шойгу во время визита заявил, что по украинской армии необходимо наносить упреждающие удары во время выбивания с удерживаемых позиций. «Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих», — отметили в министерстве.

Министр выслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба, а затем поблагодарил их за «ведение успешных наступательных действий на краснолиманском направлении и овладение более выгодными позициями».

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Страх упустить выгоду: почему рынок IPO начал оживать
Как продвигать товары в Казахстане: особенности местного менталитета
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны Сергей Шойгу Украина
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года