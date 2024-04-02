 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации

Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский подписал пакет поправок, согласно которым возраст подлежащих мобилизации мужчин снизился с 27 до 25 лет. Также он подписал закон о создании электронного кабинета призывника. Отменяется категория ограниченно годных
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе, согласно которым возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет. Пометка об этом появилась в картотеке Верховной рады.

Теперь во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.

Закон был принят украинским парламентом 30 мая 2023 года, но долгое время Зеленский его не подписывал.

В Раде рассказали о планах привязать бронь от мобилизации к зарплате
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Зеленский также подписал закон о создании электронного кабинета призывника, следует из картотеки Рады. В Минобороны Украине не отвечали прямо на вопрос, будут ли приходить повестки в данный кабинет.

«Повестки — это вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого мобилизационного закона», — объясняла замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в январе.

Еще одна новация в законах — отмена категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию.

В начале февраля Верховная рада в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации. Среди изменений было в том числе и снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, и запуск системы электронных повесток. Отдельно до этого законопроект об электронном реестре Рада подписала в январе.

В версии законопроекта первого чтения (который объединяет разные ужесточения) указано, что каждый мужчина от 18 до 60 лет будет обязан создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста. Повестка считается врученной после появления в электронном кабинете.

Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости увеличения набора в армии. 19 декабря Зеленский заявил, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек.

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Владимир Зеленский мобилизация Верховная рада Украины
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
На Украине бывшего советника Зеленского задержали по делу о коррупции
Политика
Кремль пообещал дать ответ на вопрос о легитимности Зеленского в мае
Политика
Зеленский пообещал продолжить «перезагрузку» во власти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
Си Цзиньпин заявил Байдену о непреодолимой красной линии Политика, 19:57
Альфа-банк и АЛРОСА запустили финансовый инструмент «Цифровые караты» Пресс-релиз, 19:49
Кустурица поделился с Путиным планами экранизировать Толстого и Гоголя Политика, 19:47
Астана опровергла вылет дронов в Татарстан с территории Казахстана Политика, 19:45
«Цифра брокер» назвал 5 инструментов для защиты от возможной девальвации Инвестиции, 19:44
Как не остаться без работы в ближайшие пять лет: один из ключевых навыков Pro, 19:39
Суд отказал в аресте акций российской QIWI после отзыва лицензии у банка Финансы, 19:39
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Крупнейший казахстанский банк прекратил обслуживание карт «Мир» Финансы, 19:33
Как упростить свою мультизадачную жизнь РБК и Mail, 19:32
«Динамо» победило клуб Первой лиги и вышло в полуфинал Кубка России Спорт, 19:28
Доля рынка KuCoin сократилась на 50% после обвинений Минюста США Крипто, 19:22
Как платить за границей: 6 способов оплаты за рубежом Инвестиции, 19:14
10 богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге Forbes Бизнес, 19:03 
Блинкен заявил о «критическом этапе» конфликта Украины с Россией Политика, 19:01