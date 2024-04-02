Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации

Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет

Зеленский подписал пакет поправок, согласно которым возраст подлежащих мобилизации мужчин снизился с 27 до 25 лет. Также он подписал закон о создании электронного кабинета призывника. Отменяется категория ограниченно годных

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе, согласно которым возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет. Пометка об этом появилась в картотеке Верховной рады.

Теперь во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.

Закон был принят украинским парламентом 30 мая 2023 года, но долгое время Зеленский его не подписывал.

Зеленский также подписал закон о создании электронного кабинета призывника, следует из картотеки Рады. В Минобороны Украине не отвечали прямо на вопрос, будут ли приходить повестки в данный кабинет.

«Повестки — это вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого мобилизационного закона», — объясняла замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в январе.

Еще одна новация в законах — отмена категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию.

В начале февраля Верховная рада в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации. Среди изменений было в том числе и снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, и запуск системы электронных повесток. Отдельно до этого законопроект об электронном реестре Рада подписала в январе.

В версии законопроекта первого чтения (который объединяет разные ужесточения) указано, что каждый мужчина от 18 до 60 лет будет обязан создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста. Повестка считается врученной после появления в электронном кабинете.

Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости увеличения набора в армии. 19 декабря Зеленский заявил, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек.