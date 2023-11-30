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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об уничтожении первого танка Leopard 1A5

Минобороны: военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 в зоне спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили первый танк Leopard 1A5 в боях на купянском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Танк уничтожил расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), сообщил заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой.

По его словам, экипаж танка попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но техника была уничтожена.

Forbes сообщил о потере ВСУ первого танка Leopard 1A5
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Военным, которые уничтожили танк, вручили сертификат на 700 тыс. руб. Он стал дополнением к средствам, которые выплачивает Минобороны за личное уничтожение техники противника, отмечает агентство.

Также военнослужащих наградили орденами Мужества, Георгиевскими крестами VI степени, медалями «За отвагу» и «За храбрость».

О потере украинскими вооруженными силами первого танка Leopard 1A5 накануне сообщил Forbes. Об этом также писал российский военный корреспондент Юрий Котенок.

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Партию из 25 танков Leopard 1A5 Украине в начале ноября передали Германия и Дания.

Немецкие танки Leopard 1 выпускались в 1960-х годах, в Германии их уже сняли с вооружения и производства. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, их уже вывели из активной эксплуатации и также сняли с вооружения. При этом многие Leopard 1 остались в резервах.

Теги
Минобороны танки танк Leopard
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