Зеленский ужесточил правила мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.
Согласно ему военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в ТЦК (аналог военкомата). Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафов от 17 до 22,5 тысячи гривен вплоть до лишения права на управление автомобилем через суд. Кроме того, военкомат сможет обратиться в полицию, которая доставит военнообязанного принудительно. В законе также прописано, что военный билет должны носить с собой все украинские мужчины от 18 до 60 лет, независимо от их пригодности к службе и прав на отсрочку.
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