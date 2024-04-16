Зеленский ужесточил правила мобилизации

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.

Согласно ему военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в ТЦК (аналог военкомата). Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафов от 17 до 22,5 тысячи гривен вплоть до лишения права на управление автомобилем через суд. Кроме того, военкомат сможет обратиться в полицию, которая доставит военнообязанного принудительно. В законе также прописано, что военный билет должны носить с собой все украинские мужчины от 18 до 60 лет, независимо от их пригодности к службе и прав на отсрочку.

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