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Военная операция на Украине ,  
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Польша передала Украине первые танки Leopard 2 после ремонта

Концерн PGZ: Украина получила первые отремонтированные танки Leopard 2
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Военная операция на Украине

Польский оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) передал Украине первые отремонтированные танки Leopard 2. Об этом концерн сообщила в своем X (ранее — Twitter).

«Украинская сторона получила первые танки Leopard, прошедшие специальную модернизацию в Бумар-Лабендах», — говорится в сообщении PGZ. В концерне отметили, что работа над другими танками также продолжается.

Танк Leopard 2 — немецкий основной боевой танк, также разработанный в конце 1970-х. В модификации A4 помимо основного 120-мм орудия имеет комбинированную многослойную броню, два 7,62-мм пулемета MG3 и прибор ночного видения. Экипаж танка состоит из четырех человек. Всего было произведено свыше 2,5 тыс. таких танков, которые стоят на вооружении 13 стран ЕС.

9 марта Польша передала Киеву десять немецких танков Leopard 2A4.

Министр обороны Германии Борис Писториус 21 апреля заявил о планах создать центр по обслуживанию танков Leopard совместно с Польшей. По его словам, стороны подписали соответствующее заявление о намерениях, расходы на строительство оценивали примерно в €150 млн. Расходы по ремонту планировало взять на себя немецкое правительство.

В начале июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава и Берлин не могут открыть совместный центр по обслуживанию и ремонту танков, которые задействовали на Украине, из-за нехватки запасных частей. Однако 22 июля в Польше открыли центр по ремонту Leopard. Тогда глава польского Минобороны Мариуш Блащак сказал, что центр начал работать в Гливице и первые два танка уже прибыли с Украины на предприятие Bumar.

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Российская сторона осуждает поставки западного вооружения Украине. В июне президент Владимир Путин заявил, что танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley «прекрасно горят» на Украине.

Теги
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