Германия передала Украине боеприпасы для танков Leopard и 10 БМП Marder
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
В частности, в пакет вошли:
- Система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex с боеприпасами.
- Десять боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запасными частями.
- Боеприпасы для танков Leopard 2A6.
- Восемь радиолокационных станций (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D.
- Ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM.
- Два танка для разминирования Wisent.
- Десять грузовиков Zetros.
Помимо этого, Германия передала Украине 2 тыс. зимних камуфляжных пончо, 3350 боевых шлемов и 1152 зимних маскировочных сеток. В пакет также вошли 305 автоматов МК 556, 750 тыс. патронов для огнестрельного оружия и 34 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы и вездеходы).
Немецкая сторона в 2023 году направила на военную помощь Украине около €5,4 млрд, в прошлом — €2 млрд. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти Германии приняли в конце апреля 2022 года.
Украинский президент Владимир Зеленский в декабре отмечал, что Германия — вторая в мире страна по объему военной помощи Украине после США. «Я хочу поблагодарить только [немецкое] общество и его за то, что вы это сделали», — сказал тогда он.
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