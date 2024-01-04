Германия передала Украине боеприпасы для танков Leopard и 10 БМП Marder

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в него вошли 10 боевых машин Marder, боеприпасы для танков Leopard и система ПВО Skynex. Москва критикует западные страны за поставки оружия Киеву

Фото: Thomas Peter / Reuters

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

В частности, в пакет вошли:

Система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex с боеприпасами.

Десять боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запасными частями.

Боеприпасы для танков Leopard 2A6.

Восемь радиолокационных станций (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D.

Ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM.

Два танка для разминирования Wisent.

Десять грузовиков Zetros.

Помимо этого, Германия передала Украине 2 тыс. зимних камуфляжных пончо, 3350 боевых шлемов и 1152 зимних маскировочных сеток. В пакет также вошли 305 автоматов МК 556, 750 тыс. патронов для огнестрельного оружия и 34 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы и вездеходы).

Немецкая сторона в 2023 году направила на военную помощь Украине около €5,4 млрд, в прошлом — €2 млрд. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти Германии приняли в конце апреля 2022 года.

Украинский президент Владимир Зеленский в декабре отмечал, что Германия — вторая в мире страна по объему военной помощи Украине после США. «Я хочу поблагодарить только [немецкое] общество и его за то, что вы это сделали», — сказал тогда он.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Российская сторона требует от Запада прекратить снабжать армию Украины и заявляет, что это не помешает Москве добиться своих целей.