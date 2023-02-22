Politico: ЕС обсудит возможность продлевать санкции против России каждые девять месяцев

Politico узнало о требованиях Венгрии по санкциям ЕС против России

Венгрия требует исключить из санкционного списка ЕС четырех человек, пишет Politico. Накануне Будапешт затормозил принятие решения по десятому пакету санкций против России

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Послы стран — членов Европейского союза на неформальной встрече 22 февраля обсудят возможность увеличения срока продления санкций против России с шести до девяти месяцев, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники. Изначально предлагалось увеличить срок действия ограничительных мер на год, но против этого выступила Венгрия, сообщает издание.

Будапешт также угрожает наложить вето на продление санкций, в случае если из-под ограничительных мер ЕС не будут выведены четыре человека, рассказали изданию три неназванных дипломата. О каких людях под санкциями идет речь, не уточняется. Всего Брюссель включил в санкционный список свыше 1400 человек, включая российских парламентариев, чиновников, военных и бизнесменов.

На встрече послов стран ЕС также продолжится обсуждение десятого пакета санкций против России. Решение по нему накануне задержала Венгрия, пишет издание.

ЕС намерен ввести очередной пакет антироссийских санкций к 24 февраля — годовщине начала военной операции на Украине, сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, десятый пакет содержит экспортные ограничения на €11 млрд и, в частности, коснется технологий, которые используются в российском ВПК.

По данным Bloomberg, Брюссель может запретить россиянам занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях. Под санкции могут попасть Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, а также Фонд национального благосостояния (ФНБ), писало агентство.

Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции против российской атомной отрасли, в частности против «Росатома», из-за несогласия с этим ряда европейских стран, указывали Bloomberg и Politico. Споры внутри ЕС также вызвало предложение ограничить экспорт из России синтетического каучука.

«Большой пакет санкций» в отношении России к 24 февраля пообещали и США. Он, по данным Bloomberg, коснется оборонного и энергетического секторов, финансовых институтов и нескольких физлиц.

Президент Владимир Путин называл санкции против России нелегитимными и нарушающими международное право. Ограничительные меры, считает он, были бы введены в любом случае, а их цель — затормозить развитие России. Путин также заявлял, что расчет западных стран на развал экономики России не оправдался.