Politico узнало об отказе ЕК от санкций против российской атомной отрасли

Politico: в десятом пакете санкций ЕС не будет мер против российской атомной отрасли

ЕС рассматривал возможность ввести санкции против отдельных сотрудников «Росатома», а не всей госкорпорации, чтобы обойти возможное вето Венгрии, но отказался от этой идеи

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Еврокомиссия не будет включать в новый пакет санкций против России ограничения в отношении атомной отрасли страны и ее участников, сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Изначально исполнительный орган Евросоюза сообщил странам блока, что постарается разработать меры против гражданского ядерного сектора России, но план провалился, пишет издание. «К сожалению, ядерный сектор не включен в это предложение», — сказал один из дипломатов, комментируя готовящийся десятый пакет санкций.

Против таких ограничений долгое время выступала Венгрия. «Их АЭС [«Пакш»] принадлежит «Росатому», и они говорят, что она производит 50% электроэнергии в стране», — уточнил один из дипломатов позицию Будапешта. Чтобы Венгрия не ввела вето, Брюссель рассматривал возможность включения в санкционный список не всего «Росатома», а отдельных сотрудников и других компаний, но в итоге решил этого не делать.

Франция также призывала с осторожностью отнестись к санкциям в этой области. Ранее на этой неделе в Минэкономики страны отметили, что «многие АЭС используют российское ядерное топливо», пишет Politico.

К санкциям против российской атомной отрасли призывал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Европейского совета в Брюсселе. В феврале под ограничения Киева попали «Росатом», его топ-менеджеры и другие компании. В госкорпорации в ответ заявили, что «атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры».

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, десятый пакет санкций ЕС против России предполагает введение экспортных ограничений на €11 млрд. Bloomberg сообщал, что меры коснутся Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка (по данным Reuters, их могут отключить от SWIFT); также гражданам России запретят занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях. В пакет входят и новые ограничения в авиационной отрасли, писала Politico.