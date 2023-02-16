Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 14:17
Власти разработали критерии для проектов технологического суверенитета Экономика, 23:04
Politico узнало об отказе ЕК от санкций против российской атомной отрасли Политика, 22:52
Байден отказался извиняться за уничтожение китайского аэростата над США Политика, 22:48
«Барселона» и МЮ впервые за 15 лет не смогли определить победителя Спорт, 22:45
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 22:42
Кабмин утвердил выплаты семьям погибших при теракте на Крымском мосту Политика, 22:36
Генсек НАТО призвал готовиться к многолетнему противостоянию с Россией Политика, 22:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В «Укрэнерго» словами «худшее позади» оценили энергосистему Украины Политика, 22:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
Хоккеисты «Спартака» победили «Динамо» в московском дерби Спорт, 21:55
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 21:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:45
Нуланд заявила о поддержке Украины в подготовке «мощного наступления» Политика, 21:39
Способно ли новое правительство Молдавии решить проблемы республики Политика, 21:38
Война санкций ,  
0 

Politico узнало об отказе ЕК от санкций против российской атомной отрасли

Politico: в десятом пакете санкций ЕС не будет мер против российской атомной отрасли
ЕС рассматривал возможность ввести санкции против отдельных сотрудников «Росатома», а не всей госкорпорации, чтобы обойти возможное вето Венгрии, но отказался от этой идеи
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Еврокомиссия не будет включать в новый пакет санкций против России ограничения в отношении атомной отрасли страны и ее участников, сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Изначально исполнительный орган Евросоюза сообщил странам блока, что постарается разработать меры против гражданского ядерного сектора России, но план провалился, пишет издание. «К сожалению, ядерный сектор не включен в это предложение», — сказал один из дипломатов, комментируя готовящийся десятый пакет санкций.

Против таких ограничений долгое время выступала Венгрия. «Их АЭС [«Пакш»] принадлежит «Росатому», и они говорят, что она производит 50% электроэнергии в стране», — уточнил один из дипломатов позицию Будапешта. Чтобы Венгрия не ввела вето, Брюссель рассматривал возможность включения в санкционный список не всего «Росатома», а отдельных сотрудников и других компаний, но в итоге решил этого не делать.

Франция также призывала с осторожностью отнестись к санкциям в этой области. Ранее на этой неделе в Минэкономики страны отметили, что «многие АЭС используют российское ядерное топливо», пишет Politico.

К санкциям против российской атомной отрасли призывал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Европейского совета в Брюсселе. В феврале под ограничения Киева попали «Росатом», его топ-менеджеры и другие компании. В госкорпорации в ответ заявили, что «атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры».

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, десятый пакет санкций ЕС против России предполагает введение экспортных ограничений на €11 млрд. Bloomberg сообщал, что меры коснутся Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка (по данным Reuters, их могут отключить от SWIFT); также гражданам России запретят занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях. В пакет входят и новые ограничения в авиационной отрасли, писала Politico.

Читайте на РБК Pro
ФРС замедлила темп повышения ставок. Что ждет рынки и экономику
«Она всех раздражала, и я ее уволил»: чем сотрудники бесят начальство
«Это паршивый бизнес». Почему Уоррен Баффет пожалел денег на новые станки
Работа до посинения: почему спрос на белых воротничков будет сокращаться
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Еврокомиссия Евросоюз атомная отрасль ядерная энергетика санкции Росатом
Материалы по теме
«Росатом» ответил на санкции словами об атомной энергетике вне политики
Политика
Орбан пригрозил наложить вето на санкции против атомной энергетики России
Политика
Болгария отказалась поддержать санкции против атомной отрасли России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter