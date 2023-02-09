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В ЕС рассказали о содержании нового пакета санкций против России
Фон дер Ляйен: в новые санкции ЕС против России войдут экспортные ограничения на €10 млрд
Урсула фон дер Ляйен
Новый пакет санкций ЕС против России будет включать ограничение на экспорт товаров на сумму более €10 млрд, помимо этого в черные списки попадут «пропагандисты», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
Она ожидает, что санкции ударят по «военной машине» России и по «основам экономики» страны.
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