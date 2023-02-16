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Нуланд пообещала большой пакет санкций «в районе 24 февраля»

Виктория Нуланд: В районе 24 февраля будет новый большой пакет санкций против России
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США и ее партнеры по «Большой семерке» (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания) представят «новый большой пакет санкций» к годовщине начала специальной военной операции на Украине, ограничения будут затрагивать поставки технологий и высокотехнологического оборудования. Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе телефонного брифинга, передает корреспондент РБК.

«В районе 24 февраля вы увидите новый большой пакет санкций от США и всех партнеров по G7. Эти санкции <...> ограничат поставки технологий российской оборонной индустрии, высокотехнологичного оборудования и так далее», — сказала она.

Ограничения планируется ввести против физических лиц, которые «напрямую вовлечены» в спецоперацию «и поддерживают ее», объяснила Нуланд. «Также мы нацелимся на ряд санкционных нарушений, так как мы видим, что русские стали достаточно умными», — сказала она, упомянув «импорт компьютеров и холодильников из третьих стран».

Нуланд подтвердила, что будут расширены санкции в отношении российских банков и меры экспортного контроля. «Мы публично выражали нашу обеспокоенность Ираном, КНДР и Китаем, но есть и другие страны, которые осознанно или неосознанно помогают обходить санкции. Следующий пакет санкций как от нас, так и от наших партнеров по G7, будет сконцентрирован на этом», — объяснила она.

Материал дополняется.

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Виктория Нуланд санкции
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