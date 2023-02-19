Bloomberg узнал детали новых санкций США против России к 24 февраля

США и страны НАТО, пишет Bloomberg, сосредоточатся на предотвращении обхода санкций и оказания поддержки России со стороны третьих стран

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Администрация президента США Джо Байдена планирует усилить экспортный контроль и ввести новые санкции в отношении России к годовщине начала военной операции на Украине, пишет Bloomberg. Новые ограничительные меры коснутся оборонного и энергетического сектора России, финансовых институтов и нескольких физлиц, рассказали источники агентства.

США и их союзники, говорится в заметке, сосредоточат внимание на предотвращении обхода санкций и оказания поддержки России со стороны третьих стран.

В совете национальной безопасности Белого дома не ответили на запрос агентства. В Госдепе ранее пообещали «новый большой пакет санкций» против России «в районе 24 февраля».

Европейский союз в рамках нового пакета мер против России может заставить банки и другие организации отчитываться о находящихся у них и попавших под санкции российских активах, говорится в статье. Другие предложения по ограничительным мерам касаются иранских компаний, в том числе поставщиков беспилотников и другой военной продукции.

Подготовку десятого пакета санкций против России в январе подтверждала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Позже она указывала, что новые ограничительные меры могут быть введены к 24 февраля — годовщине начала спецоперации на Украине. По словам фон дер Ляйен, десятый пакет санкций содержит экспортные ограничения на €11 млрд.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что ЕС планирует ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф банка.

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