Путин назвал санкции против России безумными и бездумными

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

Санкции, которые ввели западные страны против России, являются бездумными и безумными, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ. Трансляция мероприятия идет на РБК.

Путин указал, что скорость, с которой их вводили, и количество ограничений, с которыми столкнулась Россия, прецедентов не знают.

«Расчет был понятен — с нахрапа, с наскока смять экономику России, за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности и финансам, по уровню жизни граждан. Не получилось. Очевидно, что это не вышло. Не состоялось», — подчеркнул президент.

По его словам, этому способствовали слаженные действия правительства, бизнеса и граждан, которые «проявили сплоченность и ответственность». «Сначала мы стабилизировали финансовый сектор, затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом, для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест. Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики не сбылись», — сказал Путин.

Мрачные прогнозы относительно будущего экономики России, а также «заклинания про доллар за двести» Путин назвал частью информационной борьбы.

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