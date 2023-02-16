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В ЕС не согласовали новый пакет санкций против России из-за каучука

Politico: послы стран ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России
Завод по производству каучука в России
Завод по производству каучука в России (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Послы стран ЕС не смогли согласовать 15 февраля новый пакет санкций против России из-за потребности в синтетическом каучуке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В десятый пакет санкций должны были внести запрет на импорт синтетического каучука российского производства, следует из документов, поступивших в распоряжение издания.

Однако это вызвало «существенные разногласия» между постпредами стран ЕС. 

Материал дополняется. 

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