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В ЕС не согласовали новый пакет санкций против России из-за каучука
Politico: послы стран ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России
Завод по производству каучука в России
Послы стран ЕС не смогли согласовать 15 февраля новый пакет санкций против России из-за потребности в синтетическом каучуке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
В десятый пакет санкций должны были внести запрет на импорт синтетического каучука российского производства, следует из документов, поступивших в распоряжение издания.
Однако это вызвало «существенные разногласия» между постпредами стран ЕС.
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