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WSJ узнала о плане США ввести санкции против 200 физлиц и юрлиц России

WSJ: США планируют ввести санкции против 200 российских физлиц и юрлиц
Помимо физлиц и юрлиц в санкционный список США внесут компании ВПК, производителей сопутствующих материалов, технологические компании, пишет издание
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена введет новые санкции против 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в санкционный список будут внесены «губернаторы и члены семей российских чиновников».

Помимо этого санкции будут введены против компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), производителей сопутствующих материалов, технологических компаний и сетей, которые «предположительно задействованы в обходе санкций».

Ожидается, что Минфин США обновит санкционный список на этой неделе.

Материал дополняется.

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Виктория Громова Виктория Громова
США Россия физлица юрлица санкции
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