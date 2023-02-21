WSJ: США планируют ввести санкции против 200 российских физлиц и юрлиц

WSJ узнала о плане США ввести санкции против 200 физлиц и юрлиц России

Помимо физлиц и юрлиц в санкционный список США внесут компании ВПК, производителей сопутствующих материалов, технологические компании, пишет издание

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена введет новые санкции против 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в санкционный список будут внесены «губернаторы и члены семей российских чиновников».

Помимо этого санкции будут введены против компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), производителей сопутствующих материалов, технологических компаний и сетей, которые «предположительно задействованы в обходе санкций».

Ожидается, что Минфин США обновит санкционный список на этой неделе.

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