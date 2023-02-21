Война санкций ,
0
WSJ узнала о плане США ввести санкции против 200 физлиц и юрлиц России
WSJ: США планируют ввести санкции против 200 российских физлиц и юрлиц
Помимо физлиц и юрлиц в санкционный список США внесут компании ВПК, производителей сопутствующих материалов, технологические компании, пишет издание
Администрация президента США Джо Байдена введет новые санкции против 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, в санкционный список будут внесены «губернаторы и члены семей российских чиновников».
Помимо этого санкции будут введены против компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), производителей сопутствующих материалов, технологических компаний и сетей, которые «предположительно задействованы в обходе санкций».
Ожидается, что Минфин США обновит санкционный список на этой неделе.
Материал дополняется.