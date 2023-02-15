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Война санкций ,  
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Фон дер Ляйен рассказала о будущих санкциях против России на €11 млрд

Урсула фон дер Ляйен: объем новых санкций против России составит €11 млрд
Неделю назад объем санкционных ограничений, которые будут введены против России, оценивался в €10 млрд
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Новый, десятый по счету пакет санкций Евросоюза против России предполагает введение экспортных ограничений на сумму €11 млрд. Об этом в своем Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы ослабляем способность России поддерживать свою военную машину. Наш десятый пакет санкций содержит торговые ограничения и запреты на экспорт технологий на сумму €11 млрд», — сообщила она.

9 февраля, озвучивая общую сумму ограничений, вводимых против России в рамках нового пакета санкций, фон дер Ляйен оценивала ее в €10 млрд.

По словам фон дер Ляйен, в новый санкционный список будут включены также иранские производители беспилотников.

Детали нового санкционного пакета ранее опубликовал Bloomberg, ссылавшийся на источники среди европейских чиновников. По данным агентства, ЕС собирается ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка, а также запретить гражданам России занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях (бумаги TCS Group после этого упали в цене, а индекс Мосбиржи утром 15 февраля опустился на 1,72%).

Reuters со ссылкой на источники писал, что ЕС может запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из межбанковской системы передачи информации SWIFT. В числе других предложений — ограничения против «Росатома» и его руководства. В то же время Болгария и Венгрия ранее заявляли, что наложат вето на возможные санкции против российской атомной отрасли.

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