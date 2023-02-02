Глава ЕК заявила о планах ввести новые санкции против России к 24 февраля

Новый пакет санкций будет десятым по счету. Источники Bloomberg указывали, что ограничения могут коснуться российского ВПК, собеседники Reuters — ядерного сектора, СМИ и банков

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

ЕС намерен ввести новый пакет антироссийских санкций к 24 февраля, годовщине начала военной операции на Украине, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая находится в Киеве с визитом, передает AFP в Twitter.

«Мы введем совместно с нашими партнерами из G7 дополнительный потолок цен на нефтепродукты из России и к 24 февраля, именно спустя год после начала вторжения, нацелены ввести десятый пакет санкций», — заявила она.

Фон дер Ляйен прибыла в украинскую столицу уже в четвертый раз с начала боевых действий. «На этот раз [я здесь] с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину», — написала глава ЕК в Twitter, приехав в Киев. Она отметила, что Евросоюз продолжит углублять сотрудничество с Украиной.

Председатель ЕК в Киеве встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она отметила, что страна делает «заметные щаги вперед» на «европейском пути», одновременно ведя военные действия.

Вместе с фон дер Ляйен в Киев приехал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Сообщая о своем прибытии в Twitter, он заявил, что помощь ЕС Украине с момента начала спецоперации уже достигла €50 млрд. Боррель также сообщил, что уведомил украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля о предоставлении €25 млн для проведения разминирования, а также о планах ЕС обучить дополнительно еще 15 тыс. солдат (в общей сложности число обученных составит 30 тыс. человек).

Bloomberg узнал детали десятого пакета санкций ЕС в отношении ВПК России Политика

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, Евросоюз рассматривает расширение ограничений в отношении российского сектора беспилотников и товаров двойного назначения, используемых в военно-промышленном комплексе.

Собеседники агентства отметили, что Польша и страны Балтики настаивают на более жестком варианте санкций. В частности, Reuters сообщал, что Польша и Литва считают необходимым ввести ограничения против ядерного сектора России. Агентство писало также о возможном запрете большего числа «российских пропагандистских СМИ» и отключении новых банков страны от SWIFT в рамках очередного пакета.

Россия считает вводимые против нее санкции нелегитимными. Кроме того, власти указывали, что страна справляется с влиянием ограничений. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что последствия западных рестрикций видны, но «Россия постепенно адаптируется к новым реалиям».