FT узнала, что США и Украина хотят предложить России на встрече в ОАЭ

Украина и США хотят предложить России на предстоящей встрече в Абу-Даби энергетическое перемирие — прекращение атак на энергоинфраструктуру и танкеры

Фото: Ирина Рыбакова / Reuters

Делегации США и Украины на предстоящих переговорах в Абу-Даби хотят предложить России прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом обсуждений встречи.

Переговоры с Россией по данному предложению, как сообщает источник FT, не продвинулись. С украинской стороны также выражают осторожность в отношении подобного перемирия.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского, который в своем выступлении в Давосе анонсировал встречу в ОАЭ, уточнили, что трехсторонние переговоры еще не были полностью подтверждены, передает газета. Украинская и американская стороны ожидают ответа России. Ожидается, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер обсудят идею встречи в Абу-Даби с российским лидером Владимиром Путиным сегодня, 22 января, отмечает FT. Уиткофф заявил, что из Москвы он сразу направится в Абу-Даби, передает газета.

По словам президента США Дональда Трампа, для достижения прогресса в переговорах по Украине потребуется, чтобы обе стороны пошли на уступки. «Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что, знаете, все должны быть готовы, не только Украина», — сказал он, передает FT.

На этой неделе Россия уведомила США, что Путин готов к параллельным переговорам с Украиной в формате посредничества, когда представители сторон не встречаются напрямую, а контакты осуществляются через третьих лиц. Согласно источнику FT, предложенный формат аналогичен прошлогодним ноябрьским встречам в Абу-Даби, где российская и украинская делегации общались только через американских представителей.

В состав украинской делегации на предстоящих переговорах, по словам Зеленского, войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

22 января в Давосе состоялась часовая встреча Зеленского и Трампа. По ее итогам американский президент заявил о необходимости мирного завершения конфликта на Украине, назвав переговоры «хорошими». Кроме того, в Давосе Трамп подтвердил, что встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Москве состоится. Эту же информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что американские переговорщики прибудут в Москву ближе к ночи. Стороны обсудят урегулирование на Украине.

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер обсуждали с Путиным разработанный американской стороной мирный план урегулирования конфликта 2 декабря 2025 года. Переговоры в Кремле длились около пяти часов. Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что по территориальному вопросу по итогам встречи в начале декабря «компромисс не достигнут».

Предварительные консультации по мирному процессу уже проходили в ноябре 2025 года в Абу-Даби при посредничестве США. Со стороны Вашингтона встречи вел министр армии Дэн Дрисколл, в них приняли участие представители спецслужб Украины и России, которые, по словам Ушакова, периодически обсуждают «щекотливые вопросы», включая обмен пленными.

Атаки на танкеры в Черном море начались в ноябре 2025 года — под удар попадали суда как под российским, так и под иностранными флагами. В конце ноября беспилотники атаковали нефтетанкеры Virat и Kairos, шедшие под флагом Гамбии. В том же месяце атаке подвергся танкер Mersin. В декабре к списку инцидентов добавилась атака на танкер под российским флагом Midvolga 2, который, по данным Росморречфлота, перевозил подсолнечное масло. В январе 2026 года в Черном море у берегов Турции в результате атаки беспилотника получил повреждения нефтяной танкер Elbus. Позже рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море были атакованы два танкера — Delta Harmony под флагом Либерии и Matilda под флагом Мальты.

Россия решительно осуждает атаки на танкеры в Черном море, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Президент России Владимир Путин ранее заявил об ответных действиях России после атак на танкеры.

Кроме того, власти регионов и Минобороны регулярно сообщают об атаках беспилотников на российские НПЗ. Так, в ночь на 21 января обломки дрона упали на территорию Афипского НПЗ на Кубани, вызвав пожар. В сентябре 2025 года Зеленский заявил, что удары по НПЗ являются «наиболее эффективными санкциями» против России.

Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Предыдущий раз об ударе по энергообъектам оборонное ведомство отчиталось 22 января. Предыдущий удар был нанесен днем ранее, 21 января. 16 января первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетике Украины. Одной из самых тяжелых он назвал ситуацию в Киеве. Мэр Виталий Кличко призвал киевлян покинуть столицу из-за энергетического кризиса. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.