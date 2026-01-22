Зеленский раскрыл, кто поедет на встречу в ОАЭ от Украины

 Перейти к основному контенту
В состав украинской делегации на переговорах России, США и Украины в ОАЭ войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Вся наша группа поедет [в ОАЭ]. Будет Умеров, будет Буданов, будет Кислица, будет Арахамия, и я попросил, чтобы Гнатов вылетел из Киева. <...> Это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков», — сказал Зеленский.

О встрече делегаций России, Украины и США в ОАЭ украинский президент сообщил ранее в Давосе. По его словам, она начнется 23 января и продлится два дня. Чему именно будет посвящена встреча, Зеленский не рассказал.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
Политика
Владимир Зеленский

Переговоры пройдут после визита в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Они встретятся с российским президентом Владимиром Путиным. Как уточнили в Кремле, разговор будет касаться военного конфликта и способов его разрешения и «других сопутствующих тем».

22 января на полях форума в Давосе прошла встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, она длилась около часа. Трамп оценил встречу как «хорошую» и заявил, что конфликт России и Украины должен закончиться.

Зеленский также назвал переговоры продуктивными и отметил, что документы, призванные положить конец военному конфликту с Россией, «почти готовы». При этом Financial Times назвала встречу «неудачей» и рассказала, что американская и украинская стороны не завершили работу над документами, которые чиновники согласовали перед саммитом, и не подписали их.

