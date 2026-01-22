 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине
Кремль назвал время прибытия Уиткоффа и Кушнера в Москву

Сюжет
Сюжет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер прибудут в Москву после 19:00-20:00 по местному времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Уже вечером, точное время я сейчас вам не назову, но скажу, что это будет точно после 7-8 вечера, приедут в Москву Кушнер и Уиткофф», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

По его словам, разговор будет касаться украинского урегулирования и «других сопутствующих тем».

Уиткофф ранее сообщил, что должен вылететь в Россию вместе с Кушнером вечером 22 января и прибыть в Москву ночью. В Кремле говорили, что в графике российского президента на 22 января есть контакты с Уиткоффом. Спецпосланник также ранее отмечал, что встреча назначена на четверг.

В последний раз Уиткофф и Кушнер обсуждали с Путиным разработанный американской стороной мирный план урегулирования конфликта 2 декабря 2025 года. Переговоры в Кремле длились около пяти часов.

Говоря о новом раунде переговоров, Уиткофф подчеркнул, что США настроены на успешное завершение урегулирования конфликта на Украине. По его словам, оно находится на завершающей стадии и свелось к решению «одного вопроса».

О чем именно идет речь, Уиткофф не уточнил. «Мы не хотели бы давать какие-то комментарии насчет стадии на которой находятся переговоры, — заявил, в свою очередь, Песков.

Среди тем, которые Путин обсуждал с Уиткоффом и Кушнером в прошлый раз, помощник президента Юрий Ушаков называл вопрос территорий, по которому на тот момент «компромиссного варианта найдено не было». Однако некоторые американские наработки выглядят «более-менее приемлемо», говорил тогда Ушаков.

Песков уточнил, что Ушаков будет присутствовать на очередных переговорах Путина с американской делегацией и даст комментарий после их завершения. Брифинг будет организован по телефонной связи.

